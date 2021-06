Ilya Zabarnyi: O “garoto-maravilha” da Ucrânia estilo Koulibaly no radar do Chelsea

O jovem de 18 anos é o zagueiro mais novo da Euro 2020, depois de um ano em que passou de jogador desconhecido da seleção jovem a titular em seu país

Já se passaram mais de 19 anos desde que o lendário treinador do Dynamo Kiev, Valery Lobanovsky, faleceu tragicamente, aos 63 anos.

O homem que levou o gigante ucraniano a duas vitórias na Copa dos Vencedores das Copas e três semifinais da Liga Europa/Liga dos Campeões é amado em todo o país, mas especialmente pelos fãs de futebol em sua cidade.

É apropriado, então, que talvez um dos melhores talentos surgidos no futebol ucraniano desde que Lobanovsky foi educando Andriy Shevchenko e Serhiy Rebrov no final dos anos 1990 seja um torcedor do Dynamo de infância.

Ilya Zabarnyi é o primeiro jogador nascido após a morte do grande maestro técnico a representar a Ucrânia, embora seu próprio desenvolvimento esteja sendo supervisionado pelo homem que há muito tempo se posicionou como o maior rival e inimigo do Dynamo.

Mircea Lucescu, que treinou o Shakhtar Donetsk entre 2004 e 2016, vencendo oito títulos da liga, assumiu sensacionalmente o Dynamo na temporada de 2020. Para entender o quão importante foi essa mudança, imagine Sir Alex Ferguson ingressando no Liverpool, e isso deve lhe dar uma ideia.

A tensão estava alta, mas o romeno de 75 anos provou que sua decisão foi a correta, trazendo o título de volta ao Estádio Olímpico pela primeira vez desde 2016.

E o adolescente Zabarnyi estava no centro desse sucesso notável.

Há um ano, apenas quem acompanhava de perto a base do Dynamo Kiev conhecia o nome do zagueiro. Sua repentina aparição na equipe titular para enfrentar o AZ Alkmaar em uma partida crucial das eliminatórias da Liga dos Campeões em setembro, portanto, surpreendeu a todos, incluindo o presidente do clube Ihor Surkis.

Quando os zagueiros do clube, Mykyta Burda e Denys Popov, se lesionaram no início da temporada, o Dynamo planejou fazer uma nova contratação. "Depois de alguns dias, Lucescu me ligou e disse que não havia necessidade de gastar dinheiro", lembrou Surkis. "Ele promoveu Zabarnyi da base e viu muito potencial nele.”

"Tentei convencê-lo de que é uma grande aposta antes das eliminatórias da Liga dos Campeões, mas ele estava absolutamente certo. A partir daquele momento, ele confiou em Zabarnyi."

Foi assim que sua ascensão meteórica começou. Em apenas sua segunda participação como titular, Zabarnyi fez um trabalho magnífico contra o AZ, já que o Dynamo se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Cometeram alguns erros nos primeiros jogos do campeonato, mas a impressão foi tão positiva que o técnico da Ucrânia, Shevchenko, decidiu convocar o jovem para a seleção nacional em outubro.

"Fiquei em choque depois de ser convocado", disse Zabarnyi. "Achei que estaria lá para ver o clima e quase sai como turista, mas acabei como titular contra a França!"

Com apenas 18 anos e 36 dias, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a representar a Ucrânia, atrás de Rebrov, deixando o próprio Shevchenko em terceiro.

Foi uma estreia e tanto. Com vários jogadores ucranianos de fora pela Covid-19, o amistoso no Stade de France corria o risco de ser cancelado. No final das contas, Zabarnyi jogou 90 minutos e enfrentou Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Anthony Martial e Olivier Giroud.

Embora o placar final tenha sido de 7-1 para os anfitriões, o zagueiro recebeu aplausos de Shevchenko. Bravura e espírito de luta cimentaram seu lugar na equipe titular e, no final de 2020, Zabarnyi havia enfrentado a Alemanha duas vezes na Liga das Nações, além de ter feito parte de uma defesa que manteve o placar limpo na vitória por 1 a 0 sobre a Espanha.

Zabarnyi também jogou a cada segundo nas seis partidas do Dynamo na fase de grupos da Liga dos Campeões e, embora sua equipe tenha perdido as partidas contra o Barcelona e a Juventus, o zagueiro ganhou uma experiência extremamente valiosa.

Ele estava muito mais seguro em 2021 e não estava mais cometendo os mesmos erros em confrontos importantes.

Sob a orientação de Lucescu, seu posicionamento e distribuição melhoraram significativamente e ele terminou a temporada com 93% de seus passes. "Mircea me ajudou apoiando muito. Ele me deu tudo", diz Zabarnyi.

Ele também é destemido. Quebrar o nariz não o impediu de disputar o jogo da temporada contra o Shakhtar, em abril, e Zabarynyi até tirou a máscara protetora e jogou-a fora. O Dynamo não sofreu gols na vitória por 1 a 0, com o zagueiro absolutamente imperioso.

Zabarnyi então marcou seu primeiro gol profissional no melhor momento imaginável.

Depois de ter vencido o Shakhtar, o Dynamo precisava vencer Ingulets para festejar o título a três jogos do fim, e foi o jovem quem marcou logo aos cinco minutos. A sua equipe venceu por 5 a 1, mas o seu esforço ficou para a história como "o gol que conquistou o campeonato".

Não é de surpreender, então, que Zabarnyi tenha sido eleito o Jogador Ucraniano do mês em abril. Maio também foi decente, com o Dynamo completando a dobradinha doméstica ao vencer o Zorya na final da Copa.

Há pouco mais de um ano, seu salário mensal era de cerca de 100 milhões de libras (apriximadamente R$ 700 milhões). Agora seu nome está na boca de todos, e há rumores de que o Chelsea ou o Milan podem tentar contratá-lo nesta janela.

O Dynamo faz questão de manter o jovem em seu time por enquanto, enquanto o sonho de Zabarnyi é jogar ao lado de seu ídolo Virgil van Dijk, cujo jogo ele tenta imitar.

Alto, forte no ar, fisicamente imponente e bom leitor do jogo, ele ainda não está no nível do holandês, mas seu talento foi comparado ao da estrela do Napoli Kalidou Koulibaly pelo olheiro local Alex Velikikh.

E agora sua ascensão fenomenal alcançou o Campeonato Europeu. Zabarnyi é o zagueiro mais jovem do torneio, mas é um certo titular sob o comando de Shevchenko e parecia seguro, apesar da derrota inaugural da Ucrânia frente a Holanda.

Também é certo que os outros dois jogos da Ucrânia na fase de grupos - contra a Macedônia do Norte e a Áustria - sejam disputados em Bucareste.

A Romênia pode não ter se classificado, mas Lucescu criou uma estrela que poderia vencer o torneio em sua terra natal.