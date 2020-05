Joelson Fernandes: o sucessor de Cristiano Ronaldo no Sporting

O garoto de 17 anos está sendo monitorado por clubes como Barcelona e RB Leipzig enquanto aproxima-se de sua estreia em Portugal

Poucos clubes conseguem bater o quando trata-se de produzir atacantes de lado. Cristiano Ronaldo, Nani, Luís Figo, Ricardo Quaresma... a base dos portugueses é quase uma fábrica de pontas muito talentosos.

Assim, qualquer jogador que saia das categorias de base do clube que jogue pelo lado de campo carrega uma pressão em suas costas: a pressão de ser o "novo Cristiano", a próxima joia dos Leões.

O último atleta a carregar esse apelido é Joelson Fernandes, que, com 17 anos, está sendo cotado para ser promovido aos profissionais e estrear pelo clube quando a Primeira Liga retomar suas atividades.

Mais times

"É verdade. Ser comparado a tais jogadores coloca mais pressão em mim," contou ao O Jogo em uma entrevista recente, quando perguntado sobre a pressão de ter seu nome associado a ex-atletas da base do clube que tiveram sucesso. "Eu sigo seus exemplos e tento adquirir o melhor de cada um."

Para quem ainda não conhece e que viu a notícia de hoje, da chamada à equipa principal, apresento-vos Joelson Fernandes. Um nome para decorar e mais um diamante por lapidar em Alcochete (16 anos feitos ontem). pic.twitter.com/Ur4pVrJQqp — Tiago Labreca (@TLabri17) March 1, 2019

Fernandes nasceu já no mundo do futebol, com seu pai, Eusébio Mango, tendo atuado tanto pelo Sporting quanto pelo na base antes de rodar pelas divisões inferiores de .

Joelson, no entanto, passou sua infância no país onde nasceu, Guiné-Bissau, e começou sua carreira no futebol no Academia Valusa do Bairro Militar, clube amador na periferia de Bissau, capital do país. O jovem só imigrou para Portugal com 11 anos, mas logo foi descoberto pelos olheiros do Sporting.

Todo final de semana, por dois anos, ele viajava 250 quilômetros de sua casa em Aveiro até Lisboa para jogar na base dos Leões, antes de ir viver na capital do país, quando assinou o contrato com o clube, aos 13 anos.

Daí para frente, foi subindo de categoria em categoria, chegando a seleção portuguesa de base enquanto jogava com meninos mais velhos no Sporting. Antes da paralisação do futebol pela Covid-19, Fernandes passou boa parte do ano jogando no sub-23, tendo marcado cinco gols e duas assistências em 28 jogos, mesmo com apenas 17 anos.

Mesmo sendo destro, Fernandes joga pela ponta esquerda. Cada vez mais, sua velocidade, habilidade e dribles ousados vêm chamando a atenção.

Tendo passado o ano de 2019 treinando esporadicamente com os profissionais - quando criou uma relação de amizade com Bruno Fernandes - venceu o prêmio anual da base do Sporting em dezembro. Foi convocado por Silas, então treinador do clube, para completar o elenco principal do clube um mês depois. Mesmo com a mudança de comando, deve continuar recebendo oportunidades com Ruben Amorim.

E fazer Fernandes se sentir parte importante da equipe deve ser um dos principais objetivos do treinador. Mesmo que o jovem tenha assinado um contrato até 2022, com uma multa rescisória de 45 milhões de euros, clubes como e já sondam o jogador.

Fontes em Portugal sugerem que o Sporting pretende estender o contrato de Fernandes até 2025 e aumentar sua multa para 80 milhões de euros, para espantar os interessados. No entanto, dado seu potencial e os insucessos recentes do clube na Liga dos Campeões, é improvável que o jovem assine um contrato nesses termos.

"É muito recompensante e eu acho que mostra o valor do meu trabalho," afirmou Fernandes sobre os clubes que supostamente o monitoram. "Eu nem fiquei sabendo muito disso, estou feliz aqui e quero alcançar meu sonho, que é jogar pelos profissionais do Sporting."

Mais artigos abaixo

"Ninguém ainda falou comigo sobre uma extensão de contrato. Além disso, eu não penso muito nessas coisas. Tudo o que eu quero é jogar futebol."

A atitude de Fernandes deve lhe levar aos profissionais do Sporting no futuro próximo, mas não deve demorar até que mais e mais clubes de elite mostrem interesse em um jogador que promete ser o próximo grande ponta do clube português, seguindo a tradição das prolíficas categorias de base dos Leões.