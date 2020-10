Nuno Mendes: o talentoso lateral esquerdo com habilidade de Ronaldinho no radar do United

O português de 18 anos também foi sondado por Liverpool e Real Madrid após o bom começo de carreira profissional no Sporting

Com tudo o que Cristiano Ronaldo alcançou no esporte, será difícil que qualquer outro jogador das categorias de base do emular os feitos do maior jogador formado pelo clube.

Dito isso, o atual grupo de jovens emergindo da base do time de Lisboa está chamando a atenção de toda a Europa. com diversos gigantes europeus de olho em contratar aquele que pode replicar um pouco do sucesso de Cristiano Ronaldo.

O rápido ponta Joelson Fernandes já foi especulado no , enquanto que o zagueiro Eduardo Quaresma está nos radares de e .

Mas, entre os diversos talentos que estão surgindo, é Nuno Mendes quem centraliza os maiores atenções.

O jovem de 18 anos foi noticiado como alvo de Manchester United, e , enquanto , Arsenal e também já foram cogitados para potenciais transferências envolvendo o lateral esquerdo.

Já titular entre os profissionais do Sporting, Mendes já foi até especulados por alguns como um dos possíveis convocados para a seleção portuguesa que disputará a em 2021.

Isso seria o auge de uma rápida ascensão na carreira do adolescente, que não jogava em clube algum até os nove anos de idade, quando foi descoberto pelo professor de sua escola, Bruno Botelho, que o convidou para fazer testes em um pequeno clube da periferia de Lisboa.

Típico jogador de futebol de rua, Mendes chamou a atenção imediatamente.

"Nós fizemos um exercício de um-contra-um contra o goleiro para ver quais eram seus pontos fortes", Botelho explicou em entrevista ao Record, de . "Nuno deu uma carretilha no goleiro e fez o gol sem olhar para a bola, como Ronaldinho fazia".

Outro de seus treinadores na época, Diego Gonçalves adicionou: "Nós sempre começavamos o treino com um "caça-bolas". Dávamos seis ou sete bolas para 14 crianças e o objetivo era tirar a bola uns dos outros".

"O exercício terminava quando Nuno ficava sem a bola, o que demorava uns 15 minutos. Só para ver a qualidade que ele tinha - era impressionante".

A existência de um jogador com tanta habilidade e confiança com a bola não demorou muito para ser notada, e logo os três grandes clubes de Portugal - , e Sporting - estavam de olho em Mendes.

A disputa acabou entre Benfica e Sporting, e embora tenha treinado um pouco com o primeiro, Mendes optou pelo clube do Estádio José Alvalade, admitindo que eles o "cativaram" com o discurso de venda e uma conversa com Akil Momade, olheiro do time.

"Ele me viu jogando e me ligou para conversarmos. Depois, quando eu estava sozinho em casa, ele bateu em minha porta. Eu achei isso estranho e fui pegar uma faca na cozinha", explicou Mendes ao Record. "Eu pensei que iriam me assaltar".

"Quando abri a porta e vi que era ele, fiquei calmo. Ele inclusive me mostrou um cartão do Sporting para eu não suspeitar de nada. Me disse que me queriam lá e eu fui com todo o meu coração".

Atuando pelos times do Sporting desde os 10 anos, Mendes ficou até os 14 fazendo uma viagem de duas horas entre sua casa e o centro de treinamentos todas as noites com Botelho, até que se mudou para as acomodações do clube.

Por volta desta idade, ele começou a ser transformado de camisa 10 para lateral esquerdo, pois viram potencial para que sua velocidade e atitude, combinada com o instinto de ataque, pudesse fazer dele um moderno lateral esquerdo ideal.

Houveram alguns problemas iniciais, e os treinadores das categorias de base do Sporting até consideram deixá-lo sair do clube, devido tamanha dificuldade na transição.

Mas assim que ele se acostumou com as novas funções, Mendes só melhorou, com mais ânsia de invadir as defesas adversárias pelas beiradas do que pelo centro, o que sempre o dificultava suas ações no último terço do campo.

Assim que a Covid-19 determinou o fim prematuro da temporada de juniores em Portugal, Mendes foi escolhido junto com um pequeno grupo de jovens jogadores chamados por Ruben Amorim, treinador do Sporting, para treinar com os profissionais do clube - mesmo tendo jogado apenas uma partida desde novembro, devido a uma lesão.

Ele claramente impressionou, e depois de fazer sua estreia profissional fora do banco contra Pacos Ferreira na segunda partida dos Leões após a paralisação, foi então convocado para o jogo seguinte contra Tondela, na véspera de seu 18º aniversário.

No início, ele se tornou o jogador mais jovem a ser escalado como um dos onze do Sporting desde que Ronaldo entrou no time principal, e no dia seguinte ele foi recompensado por seu desenvolvimento com um novo contrato de cinco anos que incluía uma multa para liberação de € 45 milhões (R$ 288 milhões).

Ele começou seis dos sete jogos restantes do Sporting, e manteve seu lugar no início da campanha de 2020-21, tendo sido nomeado na escalação de Amorim como seu lateral-esquerdo de escolha para cada um dos cinco jogos de abertura da campanha do clube.

Além de continuar melhorando defensivamente, sua habilidade no ataque continua permitindo que ele se destaque da multidão, com seu primeiro gol profissional no início de outubro uma clara ilustração do que ele pode oferecer no último terço.

Com menos de cinco minutos de jogo contra o Portimonense, Mendes entrou para ganhar a bola da defesa adversária, saltou para longe da defesa central de cobertura antes de mostrar uma habilidade ultrajante para enganar o goleiro e abrir espaço para que ele batesse no canto inferior.

Apenas Ronaldo e Ricardo Quaresma - os dois jogadores considerados os melhores formados na academia do clube - marcaram gols pela primeira equipe do Sporting em idades mais jovens, e se a carreira deles for algo para se basear, Mendes parece bem encaminhado para ir até o fim topo.

Ele admitiu que jogar na Premier League é um sonho, e nem o United nem o Liverpool provavelmente vão parar de monitorar o progresso de um jogador que idolatra David Alaba, Marcelo e Lionel Messi, assim como Ronaldo.

Eles têm que desembolsar uma boa quantia de dinheiro para garantir a contratação do jovem jogador, mas os sinais são de que Mendes valerá cada centavo.