Benjamin Sesko: a promessa do Salzburg apelidada de "Mini-Haaland"

O garoto de 18 anos já foi cortejado por Manchester City e Bayern de Munique e é tão rápido que o comparam com Kylian Mbappé

Embora o Red Bull Salzburg não tenha sido o time que forjou Erling Haaland, para muitos fãs, ele sempre será o time que colocou o atacante no caminho para o estrelato.

Foi com o Salzburg que Haaland emergiu para o conhecimento de toda a comunidade do futebol, com sua campanha de 28 gols em 22 partidas na temporada de 2019/20 chamando a atenção de todo o mundo.

Haaland, claro, se foi para alcançar voos mais altos e melhores objetivos no Borussia Dortmund, e não demorará muito para que ele faça outra mudança rumo ao topo do esporte.

No Salzburg, enquanto isso, espera-se que logo um novo matador seja lançado ao mundo, um jogador que eles estão trabalhando há pelo menos duas temporadas.

Este atacante é Benjamin Sesko, um jogador que já foi apelidado de "Mini-Haaland".

Com seus 1,93m, é muito forte fisicamente e tem uma velocidade elétrica, tudo o que faltou no jogo de Sesko desde que ele chegou a Salzburg vindo de sua Eslovênia natal em 2019 foram gols.

Mas desde uma sequência de jogos na segunda divisão austríaca entre abril e maio, quando ele anotou 13 gols em apenas seis jogos, há um sentimento na Red Bull Arena de que o garoto de 18 anos pode trilhar os caminhos de Haaland em 2021/22.

"Tais comparações me motivam e me dão mais energia", Sesko disse à repórteres em sua terra natal quando perguntado sobre as semelhanças com Haaland. "Elas não me pressionam. Eu as ouço e aprendo para que eu possa ser ainda melhor do que ele".

"Meus companheiros de time me dizem que Haaland e eu somos muito parecidos, especialmente na velocidade. A maioria deles me dizem que eu sou melhor do que ele!"

Esta é uma frase e tanto, mas Sesko certamente já demonstrou em sua curta carreira que ele tem o que é preciso para chegar ao topo.

Após ser educado para o futebol em sua cidade natal, Radece, ele apareceu no radar da Eslovênia quando anotou 59 gols em 23 jogos pelo Krsko sub-15, da segunda divisão, em 2017/18.

Veio a oportunidade de jogar pelo NK Domzale, bicampeão esloveno, mas um ano depois clubes maiores como Manchester City, Bayern de Munique, Juventus, Borussia Dortmund e Ajax ligaram para perguntar sobre ele, interessados em contratá-lo no verão de 2019.

Salzburg, no entanto, venceu a concorrência, pagando cerca de 2,5 milhões de euros para assinar com Sesko.

"Nós tivemos muitas ofertas de clubes realmente gigantes", Elvis Basanovic, seu agente, disse ao SPOX na época. "Nóa já havíamos decido a quantia, Benjamin preferia Inglatera ou Itália. Mas nós decidimos olhar mais amplamente e olhar o projeto do Salzburg".

"Os maiores clubes da Europa tentaram contratá-lo. O interesse nele era enorme, eu nunca havia visto algo assim antes".

"Salzburg deu a Benjamin um caminho. Aqui, ele pode se desenvolver. As pessoas no comando realmente o queria, o que foi importante para nós. Aqui também ele teria maiores chances de jogar pelo time principal logo".

"Benjamin é um dos grandes talentos de sua geração na Europa. Ele tem um corpo incrível, é alto, forte, tem uma grande habilidade pelo alto, é tecnicamente abençoado e sua principal característica é o chute".

A habilidade de finalizar não foi realmente demonstrada em seu primeiro ano em Salzburg, embora tenha feito dois gols na vitória por 7 a 2 contra o Napoli pela Uefa Youth League.

Atuando ao lado de outros jovens talentos pelo time irmão do Salzburg, o FC Liefering, da segunda divisão, ele fez apenas um gol em 15 jogos e demonstrou dificuldades de atuar contra adultos tendo apenas 16 anos.

As coisas, no entanto, foram diferentes para ele nas campanhas mais recentes, terminando a temporada com 21 gols e seis assistência em 29 jogos pelo Liefering.

E mesmo com a maioria dos gols vindos na parte final da temporada, ele pôde atuar pelo time principal como um substituto aos 87 minutos contra o Hatberg em janeiro.

Apenas seis jogadores fizeram suas estreias profissionais no Salzburg mais jovens do que ele desde a compra pela Red Bull em 2005, com este seleto grupo incluindo Dayot Upamecano e Dominik Szboboszlai, o que significa que Sesko está em boa companhia, embora esta seja sua única aparição até hoje.

Sesko já começou a sua carreira internacional e fez história como o jogador mais novo a representar a Eslovênia quando ele fez sua estreia contra a Macedônia do Norte no dia depois de seu aniversário de 18 anos, em junho.

Esta é a primeira de, possivelmente, muitas aparições, particularmente se tais comparações com Haaland venham a se concretizar.

Certamente, Sesko aparenta a ter um porte físico similar ao do norueguês, enquanto muitas das questões sobre suas qualidades na frente do gol parecem ter sido resolvidas nos últimos meses.

O adolescente tem uma velocidade parecida também, com seus piques chegando à 36.1km/h contra o FC Dorrnbirn em abril. Para colocar isso em contexto, isso é quase o mesmo que Kylian Mbappé atinge quando o francês dá seus sprints.

O que ele se diferencia de Haaland, no entanto, é sua entrega para o jogo coletivo e a capacidade de cair pelas pontas, para que possa estar mais involvido nas contruções de jogadas, com seus rápidos pés constratando à sua estatura.

"Eu diria que Benjamin é apenas Benjamin Sesko. Ele é diferente. Muitos o comparam com Haaland, mas eu penso que eles são tipos diferentes de jogadores"Basanovic disse ao Zurnal 24. "Eles são similares fisicamente e na rapidez, mas são diferentes jogadores".

"Benjamin é mais um jogador de time. Ele é provavlemente melhor com sua técnica e habilidade, mas Haaland é um pouco mais ousado com sua energy, positivamente falando".

"Ele (Sesko) segue um humilde e trabalhador jovem. Eu não gostaria de colocar pressão extra nele. Ele ainda é um jovem menino e tem muito pela frente".

Imediamente à frente de Sesko parece estar a promoção permanente ao time principal do Salzburg, com o novo treinador Matthias Jaissle já tendo o treinado durante sua passagem pelo Liefering.

E embora seja improvável que ele seja capaz de causar o mesmo impacto imediato que Haaland, há esperanças depois de sua recente corrida de que ele possa pelo menos ser uma forte alternativa fora do banco de reservas para Jaissle.

Os melhores clubes da Europa também estarão atentos, com Sesko prestes a entrar no último ano de contrato.

E assim, embora muitos acreditem que Haaland seja um talento único em uma geração, Salzburgo espera que não seja o caso.

'Mini-Haaland' está pronto para mostrar do que é capaz.