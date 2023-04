Sevilla x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20) pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Sevilla e Manchester United se enfrentam na tarde desta quinta-feira (20), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. Como empataram em 2 a 2 na ida, quem vencer avançar à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming, e da TV Cultura, na TV aberta, com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro.

Embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos, o Sevilla volta as atenções para o mata-mata da Europa League. Depois de ter ficado em terceiro do Grupo G da Champions League, com apenas cinco pontos, a equipe eliminou o PSV por 5 a no (placar agregado) e Fenerbahçe por 2 a 1, na segunda fase e oitavas de final, respectivamente.

Do outro lado, o Manchester United terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo E, com 15 pontos, enquanto na segunda fase eliminou o Barcelona por 4 a 3 no placar agregado, e nas oitavas deixou para trás o Betis por 5 a 1.

O Sevilla jamais foi derrotado pelo Manchester United em quatro jogos disputados entre as equipes. Até o momento, os espanhóis somam duas vitórias e dois empates. É importante destacar que na semifinal da Europa League 2019/20, o Sevilla venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sevilla: Bounou; Navas, Nianzou, Marcao, Acuna; Fernando, Gudelj; Ocampos, Rakitic, O Torres; En-Nesyri.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Casemiro, Fred, Eriksen; Antony, Martial, Sancho.

Desfalques

Sevilla

Gonzalo Montiel cumprirá suspensão.

Manchester United

Donny van de Beek, Alejandro Garnacho, Tom Heaton, Martinez e Varaneo estão no departamento médico, enquanto Bruno Fernandes está suspenso.

Quando é?