Europa League 2022/23: artilharia, líderes em assistências e os destaques da edição

Com até Cristiano Ronaldo na disputa, veja os líderes de gols e assistências nesta edição da Liga dos Campeões

A edição 2022/23 da Europa League, o segundo mais importante torneio de clubes do Velho Continente, já começou. Como é de costume, a competição reúne clubes gigantes e extremamente competitivos. Nesta atual temporada, o grande atrativo é a presença de Cristiano Ronaldo e o seu Manchester United.

Conforme já vem acontecendo nos últimos anos, a Europa League começa com uma fase de grupos que segue os mesmos preceitos vistos na Champions League: 32 equipes são divididas em oito chaves, das quais os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata.

A edição 2022/23 da Europa League já tem definida o palco da grande decisão. A finalíssima, que deve acontecer nos últimos dias do mês de maio, vai acontecer na Puskas Arena, em Budapeste. Até lá muitos gols serão feitos. Além da disputa pela taça, há também a briga pela artilharia. E é isso que você vai encontrar abaixo – junto com as estatísticas dos garçons!

Europa League 2022/23: artilharia da edição

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Santiago Giménez Feyenoord 3 3 =1 Cody Gakpo PSV 3 2 3 Matías Vecino Lazio 2 3 =3 Tokmac Nguen Ferencváros 2 2 =3 Alireza Jahanbakhsh Feyenoord 2 2 =3 Willian José Real Betis 2 2 =3 Michael Gregoritsch Freiburg 2 3 =3 Marcus Rashford Manchester United 2 1 =3 Luiz Henrique Real Betis 2 3 =3 Guélor Kanga Estrela Vermelha 2 3 =3 Vincenzo Grifo Freiburg 2 3 =3 Gustaf Nilsson Union SG 2 2 =3 Marko Vesovic Qarabag 2 3 =3 Paulo Dybala Roma 2 3 =3 Wissam Ben Yedder Monaco 2 3 =3 Martin Terrier Rennes 2 3 =3 Yorbe Vertessen PSV 2 2 =3 Eddie Nketiah Arsenal 2 2 =3 Michy Batshuayi Fenerbahce 2 3 =3 Gustav Isaksen Midtjylland 2 3 =3 Viktor Tsygankov Dynamo de Kiev 2 3 =3 Owusu Kwabena Qarabag 2 3

Atualizada em 6 de outubro de 2022, às 19h46 (de Brasília)

Europa League 2022/23: os garçons a edição

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Evander Midtjylland 3 3 2 Juan Miranda Real Betis 2 3 =2 Kamaldeen Sulemana Rennes 2 2 =2 Ludovic Blas Nantes 2 2 =2 Anastasios Bakasetas Trabzonspor 2 2 =2 Ciro Immobile Lazio 2 2 =2 Lorenzo Pellegrini Roma 2 2 =2 Simon Adingra Union SG 2 3 =2 Breel Embolo Monaco 2 3 =2 Diego Rossi Fenerbahce 2 3 =2 Cauly Ludogorets 2 3 =2 Ludovic Blas Nantes 2 3

Europa League 2022/23: quais são os grupos?

Grupo A

Bodo/Glimt

Arsenal

PSV

FC Zurich

Grupo B

Rennes

Fenerbahce

AEK Larnaca

Dínamo de Kiev

Grupo C

Real Bétis

Ludogorets Razgrad

Roma

HJK

Grupo D

Sporting Braga

Union St. Galloise

Union Berlin

Malmo

Grupo E

Real Sociedad

Manchester United

Sheriff

Omonia

Grupo F

Feyenoord

Midtjylland

Lazio

Sturm Graz

Grupo G

Freiburg

Qarabag

Nantes

Olympiacos

Grupo H

Ferencváros

Trabzonspor

Monaco

Estrela Vermelha

Europa League 2021/22: quem foi o artilheiro?

James Tavernier, vice campeão da edição com o Rangers, foi o artilheiro da temporada passada na Europa League; Foram sete gols marcados ao longo de 14 partidas.

Europa League 2021/22: quem deu mais assistências?

Em relação a passes para gols, foram três os maiores garçons. Tiveram quatro assistências no total: Filip Kostic (do campeão Eintracht Frankfurt), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) e Ricardo Horta (Sporting Braga)