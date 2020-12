Qual o número dos canais ESPN em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Confira onde assistir aos jogos da Premier League, La Liga e outros esportes como futebol americano e basquete

A temporada do futebol europeu está 2020/21 a todo vapor. Ligas e copas nacionais, assim como torneios continentais, sempre chamam a atenção do torcedor brasileiro, seja por algum grande craque ou pelo carinho por algum clube do Velho Continente.

Alguns dos principais campeonatos europeus são exibidos no pela ESPN, empresa americana que pertence à Disney e que já se estabeleceu como um dos principais canais da TV fechada no país. Premier League, , e Eredivise são alguns dos torneios transmitidos pela emissora.

Além dos eventos de futebol, a ESPN também conta com o direito de transmissão de diversas competições de outros esportes como NFL (futebol americano), NBA (basquete), MLB (beisebol) e o Campeonato Mundial de Surfe da WSL. A empresa conta com quatro canais na TV a cabo e transmissões no aplicativo.

Desta forma, a Goal preparou um guia completo com todos os canais das operadoras e os principais jogos que serão transmitidos na TV a cabo.

ESPN - QUAIS SÃO OS CANAIS?

OPERADORA SD HD CLARO TV ESPN: 71

ESPN Brasil: 70

ESPN 2: 72 ESPN: 571

ESPN Brasil: 570

ESPN 2: 572 SKY ESPN: 197

ESPN Brasil: 198

ESPN 2: 599 ESPN: 579

ESPN Brasil: 598

ESPN Extra: 600 NET ESPN: 71

ESPN Brasil: 70 ESPN: 571

ESPN Brasil: 570

ESPN 2: 572

ESPN Extra: 569 OI TV - ESPN: 111

ESPN Brasil: 112

ESPN 2: 611 VIVO FIBRA ESPN Extra: 69 ESPN: 571

ESPN Brasil: 570

ESPN 2: 572

ESPN Extra: 569 VIVO DHT ESPN: 461

ESPN Brasil: 462

ESPN 2: 460 ESPN: 871

ESPN Brasil: 875

ESPN 2: 862 VIVO CABO ESPN: 45

ESPN Brasil: 44

ESPN 2: 48 ESPN: 345

ESPN Brasil: 344

ESPN 2: 348 ALGAR DHT ESPN: 461

ESPN Brasil: 462

ESPN 2: 460 ESPN: 968

ESPN Brasil: 966

ESPN 2: 967 ALGAR CABO ESPN: 59

ESPN Brasil: 54

ESPN 2: 67 ESPN: 211

ESPN Brasil: 212

ESPN 2: 210 ION TV - ESPN: 220

ESPN Brasil: 221

ESPN 2: 225 TV ALPHAVILLE ESPN Extra: 72 ESPN: 71

ESPN Brasil: 70 BRISANET - ESPN: 32

ESPN Brasil: 31

ESPN 2: 33 ORM CABO ESPN: 152

ESPN Brasil: 151 ESPN: 652

ESPN Brasil: 551

ESPN 2: 656 SSTV ESPN: 80

ESPN Brasil: 81 ESPN: 508

ESPN Brasil: 509

ESPN 2: 507 SUPERCABO TV ESPN: 60

ESPN Brasil: 97 ESPN: 403

ESPN Brasil: 402

ESPN 2: 404 CABO NATAL ESPN: 49

ESPN Brasil: 72 ESPN: 814

ESPN Brasil: 813

ESPN 2: 810

ESPN Extra: 817 MULTITEL ESPN: 44

ESPN Brasil: 56 ESPN: 544

ESPN Brasil: 556

ESPN 2: 590

CAMPEONATOS TRANSMITIDOS PELA ESPN