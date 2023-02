Qual o número da TV Cultura em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Veja onde assistir aos jogos da Liga Europa e outros torneios em um dos mais clássicos canais do país

Uma das redes de televisão mais antigas do país, a TV Cultura é renomada por diversos estilos de programas e jornalistas revelados por sua emissora. Em 1974 e 1978, transmitiu as Copas do Mundo da Alemanha e Argentina, respectivamente.

Neste ano, o canal tem acordo com os direitos de transmissão do segundo maior torneio de clubes da Uefa, a Liga Europa, para colocar no ar alguns dos jogos da competição. O duelo entre Barcelona e Manchester United, por exemplo, que acontece em 16 de fevereiro de 2023, às 14h45 (de Brasília), é uma das partidas possíveis de acompanhar.

Além disso, a TV Cultura é detentora dos direitos de transmissão de outros campeonatos: Série A2 do Paulistão e Copa Paulista desde o início, somando as fases de semifinal e final do Paulistão feminino e sub-20. A finalíssima da Liga de Conferência da Europa também poderá ser acompanhada no canal.

Qual o canal da TV Cultura?