Star+: como funciona o streaming da Disney e quais campeonatos de futebol são transmitidos

Depois de lançar o Disney+ em 2020, o Grupo Disney voltou ao mercado como mais uma plataforma de streaming, dessa vez mais focada no público jovem e adulto. O Star+, além do vasto catálogo de séries e filmes, aposta fortemente nas transmissões esportivas, entre jogos exclusivos da Copa Libertadores da América e La Liga - clique aqui para saber mais sobre o serviço, planos e como assinar.

O Star+ chegou no Brasil como mais um serviço de streaming, que tem ganhado bastante espaço com o público nos últimos anos. A plataforma se junta a outras como DAZN, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e HBO Max, com conteúdos para os assinantes assistirem quando e onde quiserem.

No Brasil, o Star+ chegou oficialmente em 31 de agosto de 2021. Os preços do novo serviço de streaming variam: o assinante pode desembolsar R$ 32,90 por mês, para ter acesso ao conteúdo completo com alta qualidade em até 4 dispositivos simultâneos e a possibilidade de criar 7 perfis diferentes.

Agora, existe também a opção do plano mensal de R$ 329,90 por ano. E, também o serviço oferece a possibilidade de assinar o Combo+, com a Disney+ e o Star+, desembolsando R$ 45,90 por mês para ter acesso a filmes, séries, documentários e eventos esportivos.

No catálogo estão as séries que passam nos canais Star (antigos Fox e FX), produções famosas como Os Simpsons, The Walking Dead, This is Us, American Horror Story, entre outras, além de uma grande quantidade de filmes, principalmente aqueles com classificação indicativa a partir de 16 anos, que não entraram no Disney+.

E, para completar o serviço, o streaming aposta bastante nas transmissões esportivas, tendo os campeonatos europeus e sul-americanos de futebol como um carros-chefes da plataforma. Para isso, além dos direitos que já pertenciam ao Grupo Disney, foi atrás de mais ligas para complementar o seu catálogo.

Quais campeonatos de futebol o Star+ transmite?

Sendo um serviço de streaming do Grupo Disney, o Star Plus já tem um catálogo vasto de campeonatos de futebol, principalmente europeus, e, além disso, está se reforçando ainda mais. A empresa comprou os direitos de transmissão do Campeonato Francês e, recentemente, anunciou o acordo para transmitir a Serie A italiana.

Além dos campeonatos europeus, a Libertadores da América e o Campeonato Argentino também têm seus direitos pertencentes ao Grupo Disney.

O conteúdo esportivos do Star+ conta com:

Campeonato Francês (Ligue 1)

Campeonato Italiano (Serie A)

Campeonato Inglês (Premier League)

Campeonato Espanhol (La Liga)

Campeonato Português (Primeira Liga)

Campeonato Holandês (Eredivisie)

Liga Europa (Uefa Europa League)

Liga da Conferência Europeia (Uefa Conference League)

Copa do Rei

MLS (Major League Soccer)

Libertadores da América

Campeonato Argentino

Copa do Nordeste

Star+: programação de futebol dos próximos dias

Jogo Campeonato Data Horário (de Brasília) Cacereño x Girona Copa do Rei 22 de dezembro de 2022 15h Gernika x Celta de Vigo Copa do Rei 22 de dezembro de 2022 15h Manchester City x Liverpool Copa da Liga 22 de dezembro de 2022 17h Arenteiro x Atlético de Madrid Copa do Rei 22 de dezembro de 2022 17h Oviedo x Granada Copa do Rei 22 de dezembro de 2022 17h Moreirense x Arouca Taça da Liga 22 de dezembro de 2022 17h15 River Plate x Union la Calera Amistoso 22 de dezembro de 2022 19h45 Umraniyespor x Istanbul Basaksehir Campeonato Turco 23 de dezembro de 2022 14h Ross County x Rangers Campeonato Escocês 23 de dezembro de 2022 16h30

Que outros esportes o Star+ transmite além do futebol?

Além do futebol, esportes como basquete, futebol americano, beisebol e corrida de motos também estão disponíveis no catálogo esportivo do Star+.