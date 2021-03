Segunda fase da Copa do Brasil 2021: classificados, confrontos, datas e muito mais

O Corinthians é o primeiro classificado para a terceira fase da competição; confira quando e onde serão os próximos jogos da CdB

A segunda fase da Copa do Brasil 2021 já está a todo vapor! Ao todo, 40 clubes se classificaram após a rodada de abertura da competição e agora brigam por uma chance de seguir sonhando com o título do principal torneio de mata-mata do país.

O duelo que marcou a abertura da segunda fase foi entre Corinthains e Retrô, na última sexta-feira (26). O clube pernambucano, que tem uma estrutura milionária e um projeto ambicioso para os próximos anos, até endureceu o jogo, mas o Timão conseguiu a classificação nos pênaltis.

Nesta fase da competição, todos os confrontos são decididos em partidas únicas, sem a vantagem do empate para os clubes com melhor ranking na CBF, como aconteceu na rodada anterior. Assim, em caso de igualdade no tempo normal, o classificado é conhecido nas penalidades.

Além disso, cabe destacar que, por conta da pandemia do novo coronavírus, a CBF teve de alterar o lugar em que algumas partidas seriam disputadas, como a do Corinthians, por exemplo, que aconteceu em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Confira abaixo os classificados, os confrontos, as datas e locais de todos os jogos e tudo o que você precisa saber sobre a segunda fase da Copa do Brasil.

Quando começa e quando termina a seguna fase?

A segunda fase da Copa do Brasil 2021 começou na última sexta-feira, dia 26 de março, com a partida entre Corinthians e Retrô. Em abril, a CBF reservou mais seis datas para que os 20 classificados para a sequência do torneio sejam definidos, a última delas no dia 15 de abril.

Classificados e confrontos

Ao todo, 40 times se classificaram para a segunda fase da Copa do Brail. A CBF também já definiu todas as datas e locais para os 20 confrontos, que ficaram assim:

26 de março:

Corinthians 1 (5) x 1 (3) Retrô-PB (General Raulino de Oliveira | Saquarema)

1º de abril:

Luverdense x Red Bull Bragantino - 20h (Passo das Emas | Lucas do Rio Verde)

6 de abril:

Coritiba x Operário-PR - 19h (Couto Pereira - Curitiba)

Fotaleza x Ypiranga-RS - 21h30 (Castelão - Fortaleza)

7 de abril:

Picos x Boavista - 16h (Helvídio Nunes - Picos)

Juazeirense x Volta Redonda - 16h (Adaulto Moraes - Juazeiro)

Vitória x Rio Branco-ES - 19h (Barradão - Salvador)

Bahia x Manaus - 21h30 (Pituaçu - Salvador)

Tombense x Vasco - 21h30 (Antonio de Almeida - Tombos)

8 de abril:

Criciúma x Ponte Preta - 19h (Heriberto Hulse - Criciúma)

Vila Nova x Juventude - 21h30 (Onésio Alvarenga - Goiânia)

13 de abril:

Cianorte x Santa Cruz - 16h30 (Albino Turbay - Cianorte)

Paysandu x Goianésia ou CRB - 19h (Mangueirão - Belém)

CSA x Remo - 21h30 (Rei Pelé - Maceió)

14 de abril:

América-MG x Ferroviário - 19h (Independência - Belo Horizonte)

ABC x Botafogo - 21h30 (Frasqueirão - Natal)

América-RN x Cruzeiro - 21h30 (Arena das Dunas - Natal)

15 de abril:

Avaí x FC Cascavel - 16h30 (Ressacada - Florianópolis)

4 de Julho x Cuiabá - 19h (Lindolfo Monteiro - Teresina)

Joinville x Atlético-GO - 21h30 (Arena Joinville - Joinville)

Como os classificados chegaram à segunda fase?

A primeira rodada da Copa do Brasil teve 40 confrontos, que também foram decididos em partidas únicas, com vatagem do empate para o melhor colocado no ranking de clubes da CBF.

Confira os duelos da primeira fase, com os classficados em negrito:

Chave 1

Treze-PB 0 x 1 América-MG

1 Porto Velho-RO x 1 Ferroviário

Sergipe 0 x 0 Cuiabá

4 de Julho-PI 1 x 0 Confiança-SE

Chave 2

Moto Club-MA 0 x 5 Botafogo

Rio Branco-ES 1 x 1 ABC-RN

x 1 Guarany de Sobral-CE 1 x 5 CSA

Esportivo-RS 0 x 2 Remo

Chave 3

Campinense-PB 1 x 7 Bahia

Jaraguá-GO 1 x 4 Manaus

Gama-DF 1 x 2 Ponte Preta

Marília-SP 0 x 0 Criciúma

Chave 4

Boavista-RJ 3 x 1 Goiás

x 1 Goiás Picos-PI 1 x 0 Atlético-AC

x 0 Atlético-AC Palmas-TO 0 x 1 Avaí

FC Cascavel-PR 2 x 1 Figueirense

Chave 5

Juazeirense-BA 3 x 2 Sport

3 x 2 Sport Castanhal-PA 0 x 3 Volta Redonda

Murici-AL 0 x 3 Juventude

Atlético-BA 0 x 3 Vila Nova

Chave 6

Galvez-AC 1 x 3 Atlético-GO

Santa Cruz-RS 0 x 0 Joinville

Águia Negra-MS 0 x 1 Vitória

Rio Branco-ES 2 x 1 Sampaio Corrêa

Chave 7

Salgueiro-PE 0 x 3 Corinthians

Retrô-PE 1 x 0 Brusque

1 x 0 Brusque Goianésia-GO 1 x 3 CRB

Madureira 0 x 1 Paysandu

Chave 8

Caldense-MG 1 x 1 Vasco

Nova Mutum-MT 0 x 0 Tombense

Cianorte-PR 1 x 0 Paraná

1 x 0 Paraná Ypiranga-AP 0 x 4 Santa Cruz

Chave 9

Caxias-RS 0 x 1 Fortaleza

Penarol-AM 1 x 1 Ypiranga-RS

Mirassol 2 x 3 Red Bull Bragantino

Uberlândia 1 x 1 Luverdense

Chave 10

São Raimundo-RR 1 x 1 Cruzeiro

Real Brasília-DF 0 x 2 América-RN

União Rondonópolis-MT 0 x 1 Coritiba

Juventude-MA 0 x 2 Operário-PR

