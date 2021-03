Copa do Brasil 2021: onde assistir, classificados, jogos, sorteios e mais informações

Sorteio nesta terça-feira (02) define os 40 confrontos da primeira fase do torneio

A Copa do Brasil de 2020 ainda nem acabou, mas já é hora de pensar na edição de 2021 do torneio mais democrático do futebol brasileiro. Com mais de 90 equipes participantes e mais de 30 títulos dentro de campo, a Copa do Brasil de 2021 dará seus primeiros passos nesta terça-feira (02).

Enquanto Palmeiras e Grêmio seguem brigando pelo título de 2020, os 80 clubes que disputam a primeira fase da Copa do Brasil de 2021 - que já acontece no mês de março - irão conhecer seus adversários nesta terça, em sorteio que será realizado na sede da CBF.

Mas enquanto a nova edição da competição não começa, confira todas as informações para não perder nenhum lance do principal torneio de mata-mata do futebol brasileiro.

Saiba tudo sobre a Copa do Brasil 2021!

Quando começa a Copa do Brasil 2021?

Foto: Silvio Avila/Getty

A primeira fase da Copa do Brasil de 2021 está marcada para acontecer entre os dias 10 e 17 de março. Os confrontos serão decididos em partidas únicas, com mando de campo do clube menor ranqueado pela CBF.

Onde assistir à Copa do Brasil 2021?



Foto: Getty Images

Os direitos de transmissão da Copa do Brasil de 2021 pertecem à Rede Globo. Desta forma, os duelos podem ser exibidos pela TV Globo, na TV aberta, ou por SporTV e Premiere, na TV fechada.

Qual é o formato de disputa da Copa do Brasil 2021?

Pode-se dizer que a Copa do Brasil se separa em duas etapas: na primeira, os 80 times que obtiveram suas vagas na competição pelos resultados dos campeonatos estaduais ou pelo coeficiente da CBF começam o torneio, separados em oito potes (classificados pelo Ranking de Clubes da CBF) de dez equipes cada.

Cada federação distribuiu um número de vagas de acordo com sua posição no Ranking Nacional das Federações, totalizando 70 classificados, com outros dez sendo determinados pelo Ranking de Clubes da CBF (clique aqui para ver o ranking no site da conferação). Os potes foram sorteados de uma maneira pré-determinada (A x E, B x F, C x G, D x H), com 40 confrontos na primeira fase.

Nos duelos da primeira fase, em jogo único, os times melhores ranqueados jogam como visitante, mas possuem a vantagem do empate (caso a partida termine empatada, se classificam). Assim, 40 classificados avançam para a fase seguinte.

Na segunda fase não existe a vantagem do empate, mas os 20 confrontos continuam sendo disputados em jogo único: no caso da partida terminar assim, o vencedor sai nos pênaltis. Os confrontos desta fase seguem o chaveamento da fase anterior.

Então, 20 equipes se classificam para a terceira fase e se juntam a outros 12 times, dentre eles os oito classificados para a Libertadores da América, o nono colocado do Brasileirão e os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e Copa Verde.

A partir de então os confrontos são disputados em jogos de ida e volta, sem vantagem para o gol fora de casa - com disputa de pênaltis no caso de empate no placar agregado -, até a grande final.

Clubes na primeira fase e sorteio dos confrontos

Foto: Daniel Hott / América

A CBF irá realizar um sorteio nesta terça-feira (02) para determinar os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2021. Ao todo, 80 equipes foram dividas em oito potes, com dez clubes em cada. Os duelos nesta fase serão disputados em partidas únicas, com mando de campo para os clubes com pior ranking da CBF.

Veja a separação dos duelos por potes:

Clubes do pote A x pote E

Clubes do pote B x pote F

Clubes do pote C x pote G

Clubes do pote D x pote H

Os times de cada um dos potes:

Pote A : América-MG, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Sport e Vasco

: América-MG, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Sport e Vasco Pote B : Avaí, Coritiba, CRB, CSA, Cuiabá, Juventude, Paraná, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Vitória

: Avaí, Coritiba, CRB, CSA, Cuiabá, Juventude, Paraná, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Vitória Pote C : Confiança, Criciúma, Figueirense, Luverdense, Operário-PR, Paysandu, Remo, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Vila Nova

: Confiança, Criciúma, Figueirense, Luverdense, Operário-PR, Paysandu, Remo, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Vila Nova Pote D : ABC, América-RN, Atlético-AC, Brusque, Ferroviário, Joinville, Salgueiro, Tombense, Volta Redonda e Ypiranga-RS

: ABC, América-RN, Atlético-AC, Brusque, Ferroviário, Joinville, Salgueiro, Tombense, Volta Redonda e Ypiranga-RS Pote E : Boavista, Caldense, Campinense, Caxias, Fast ou Manaus, Galvez, Juazeirense, Moto Club, São Raimundo-RR e Treze

: Boavista, Caldense, Campinense, Caxias, Fast ou Manaus, Galvez, Juazeirense, Moto Club, São Raimundo-RR e Treze Pote F : Águia Negra, Cianorte, Gama, Guarany de Sobral, Mirassol, Murici, Palmas, Sergipe, União Rondonópolis e Ypiranga-AP

: Águia Negra, Cianorte, Gama, Guarany de Sobral, Mirassol, Murici, Palmas, Sergipe, União Rondonópolis e Ypiranga-AP Pote G : 4 de Julho, Atlético de Alagoinhas, Esportivo ou Santa Cruz-RS, FC Cascavel, Goianésia, Juventude-MA, Madureira, Marília, Rio Branco-ES e Uberlândia

: 4 de Julho, Atlético de Alagoinhas, Esportivo ou Santa Cruz-RS, FC Cascavel, Goianésia, Juventude-MA, Madureira, Marília, Rio Branco-ES e Uberlândia Pote H: Castanhal (PA), Esportivo ou Santa Cruz-RS, Jaraguá-GO, Nova Mutum (MT), Penarol ou São Raimundo-AM, Picos, Porto Velho, Real Brasília, Retrô e Rio Branco VN (ES)

Seu clube do coração está em qual pote?



Confira os potes com os 8️⃣0️⃣ clubes e possíveis confrontos da #PrimeiraFase. ⚽️🏆#SorteioCopaDoBrasil pic.twitter.com/PwiSvfUpwY — Copa Continental do Brasil (@CopadoBrasil) March 2, 2021

Quando os times da Libertadores entraram na Copa do Brasil?

Foto: Buda Mendes/Getty

A grande mudança para a Copa do Brasil de 2021 está aqui. Até ano passado, os classificados à Libertadores da América iniciavam sua trajetória nas oitavas de final. Neste ano, entram uma rodada antes, para a disputa da terceira fase.

Além dos oito classificados à Libertadores, o nono colocado do Brasileirão e os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e Copa Verde também entram apenas nesta fase do torneio. As equipes são:

Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos (os oito times brasileiros que jogarão a Libertadores 2021);

Athletico (nono colocado no Brasileirão 2020);

Chapecoense (campeão da Série B 2020);

Ceará (campeão da Copa do Nordeste 2020);

Brasiliense (campeão da Copa Verde 2019);

Os 12 clubes já citados se juntam a outras 20 equipes que se classficaram após a disputa das duas fases anteriores. Os 16 vencedores seguem para a disputa das oitavas de final.

Quais são as datas reservadas para a Copa do Brasil 2021?

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Primeira fase

10 a 17 de março.

Segunda fase

24 de março a 14 de abril.

Terceira fase

9 a 16 de junho.

Oitavas de fianal

4 a 11 de agosto.

Quartas de final

1º a 8 de setembro.

Semifinal

15 a 22 de setembro.

Final

27 de outubro e 3 de novembro.

Quem foi o campeão da Copa do Brasil 2020?

Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

Mesmo com a Copa do Brasil de 2021 prestes a começar, o campeão da edição de 2020 do torneio ainda não foi definido. Palmeiras e Grêmio estão na grande final da competição, que será decidida no próximo domingo, dia 7 de março, no Allianz Parque.

Quais são os maiores vencedores da Copa do Brasil?

Com seis títulos, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, seguido de perto pelo Grêmio, com cinco títulos. Flamengo, Corinthians e Palmeiras estão empatados com três cada. Dentre os clubes considerados grandes no Brasil, apenas São Paulo, Botafogo e Bahia nunca conquistaram a competição. Confira o top 5 dos maiores vencedores da história do torneio:

CLUBE TÍTULOS ANOS Cruzeiro 6 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018 Grêmio 5 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016 Flamengo 3 1990, 2006 e 2013 Corinthians 3 1995, 2002 e 2009 Palmeiras 3 1998, 2012 e 2015

