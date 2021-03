Quem é o Retrô? Adversário do Corinthians tem estrutura milionária e projeto ambicioso

Clube pernambucano foi fundado em 2016 e disputa sua primeira Copa do Brasil, mas quer figurar entre os principais do Nordeste nos próximos anos

Nesta sexta-feira (26), o Corinthians enfrenta o Retrô, de Pernambuco, pela segunda fase da Copa do Brasil 2021. Fundado em 2016, o adversário do Timão chega à competição pela primeira vez em sua história, mas apesar de ainda ser jovem e desconhecido do grande público, tem uma estrutura milionária digna dos maiores clubes do Brasil, e conta com um projeto ambicioso para figurar na elite do futebol já nos próximos anos.

Desde que foi fundado, há apenas cinco anos, o Retrô deu passos largos para atingir objetivos pretensiosos. Depois de chegar à primeira divisão do Campeonato Pernambucano pela primeira vez na temporada passada, e terminar a primeira fase na terceira colocação, o clube do Recife garantiu um lugar no Brasileirão Série D e na Copa do Brasil deste ano, algo inédito em sua história.

Então, estreou na primeira fase da CdB contra o Brusque, e venceu por 1 a 0, garantindo um lugar para enfrentar o Corinthians e continuar escrevendo sua história. E essa rápida ascensão no futebol não é por acaso.

Foto: Divulgação/Retrô

Estrutura milionária

O primeiro ponto que chama bastante a atenção no Retrô é sua estrutura de ponta. Em Camaragibe, na Região Metropolitana de Recife, o clube possui dois centros de treinamento que custaram cerca de R$ 35 milhões.

O CT, que segundo o Retrô é o maior do Brasil, possui um total de dez campos de futebol - com direito a arquibancada e até camarote -, um hotel com 64 quartos, departamento médico e físico, academia, piscina, quadra de futsal, auditório e um centro de convenções com capacidade para mil pessoas.

Em fevereiro deste ano, inclusive, a seleção brasileira sub-18 abriu mão da Granja Comary para utilizar as instalações do Retrô durante a preparação para o sul-americano da categoria.

Além disso, o Retrô também possui uma loja oficial em um dos principais shoppings de Recife, o Aldeia Boulevard Mall, com uma vasta linha de produtos esportivos.

Uma estrutura capaz de dar inveja a muito time 'grande' do Brasil e que sustenta os resultados recentes do clube, que ainda não perdeu na temporada.

Investimento na base e projeto ambicioso

Mas além da ótima estrutura, um dos pilares do Retrô está na formação de jovens atletas. Com o investimento nas categorias de base, o clube conquistou o Pernambucano na categoria sub-15, chegou às semis no sub-17 e foi vice-campeão no sub-20, tudo isso apenas no ano passado.

Assim, a ideia da equipe é mesclar a experiência de jogadores mais velhos com as novas promessas reveladas na base.

O Retrô também já possui a quarta maior folha salarial do Pernambucano, atrás apenas dos três grandes de Recife, e conta com nomes como Vinicius Del’Amore, ex-Corinthians, e Mayco Félix, ex-Santa Cruz contratado para esta temporada.

Com isso, o time conseguiu uma classificação inédita para a segunda fase da Copa do Brasil e espera fazer ainda mais história em sua primeira participação no Brasileirão Série D.

Tudo isso para chegar à Série B do Brasileirão nos próximos cinco anos.