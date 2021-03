Corinthians x Retrô ao vivo: siga em tempo real a 2ª fase da Copa do Brasil

Assista ao gol do Corinthians diante do Retrô! Otero marcou em cobrança de falta no início do primeiro tempo.

O momento mais esperado chegou:



Aqui está o primeiro gol de falta do especialista Otero pelo Corinthians 🔥🦂pic.twitter.com/WTiXPwEvu9 — Somos Corinthians (@SCCPoTimedoPovo) March 27, 2021