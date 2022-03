São Paulo x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Paulista 2022

A semifinal do Campeonato Paulista terá um grande clássico para definir o segundo finalista Estadual. São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Morumbi.

Por ter melhor campanha somando a primeira fase e os jogos das quartas de final, o Tricolor terá a vantagem de disputar a partida da semi no Morumbi. No caso de um empate entre as equipes, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem vencer terá pela frente o Palmeiras, que venceu o RB Bragantino por 2 a 1.

Enquanto o São Paulo eliminou o São Bernardo nas quartas de final por 4 a 1, o Timão empatou em 1 a 1, mas venceu o Guarani nos pênaltis por 7 a 6.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o São Paulo terá o apoio de sua torcida para avançar à decisão do Paulistão.

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Walce e Gabriel Sara, machucados, além de Arboleda e Moreira, convocados.

Já o Corinthians não terá Gustavo Mantuan, com dores no joelho direito, enquanto Willian, com dores no quadril, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Róger Guedes pode ser deslocado para o lado esquerdo.

Com mais de 48 mil ingressos vendidos para o duelo no Morumbi, o técnico Vítor Pereira destacou que gostaria de decidir ao lado de sua torcida, mas afirmou que às vezes é necessário 'sofrer' no futebol.

"É um fato que eu preferia jogar em casa, à frente da nossa torcida, mas futebol é assim mesmo, às vezes há de sofrer, faz parte da vida, aprendemos mais nos sofrimentos que nas vitórias, quer em termos de carreira, quer em termos pessoais. Vamos buscar força nesses momentos para, depois, estarmos mais preparados para o futuro. Temos um clássico onde já fomos e esperamos que o resultado, dessa vez, seja diferente", disse o português.

No último encontro entre as equipes, o São Paulo venceu por 1 a 0, pela décima rodada do Paulistão 2022. Porém, em 351 jogos disputados entre as equipes, são 131 vitórias do Timão, contra 108 do Tricolor, além de 112 empates.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes (Marquinhos); Eder e Calleri.

Possível escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Willian (Júnior Moraes), Róger Guedes e Gustavo Silva.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Walce e Gabriel Sara: fisioterapia

Arboleda e Moreira: convocados

CORINTHIANS:

Gustavo Mantuan e Luan: lesionados

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Corinthias nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,20 no triunfo do Tricolor, $ 3,00 no empate e $ 3,30 caso o Timão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,35 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,57 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Corinthians será transmitido ao vivo pela Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, do Paulistão Play, do Estádio TNT Sports e da HBO Max, na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play, neste domingo (27). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.