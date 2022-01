Paulistão Play: quanto custa, jogos que vão passar e como funciona o app da FPF

Um novo aplicativo promete trazer o melhor do principal campeonato estadual do país. O Paulistão Play, app lançado pela FPF, é um dos jeitos mais fáceis para acompanhar a competição.

Operado pela LiveMode, o Paulistão Play é um pay-per-view oficial da Federação Paulista de Futebol e que fará concorrência com o Premiere, da Globo, transmitindo confrontos do estadual.

A GOAL traz pra você, então, tudo sobre o Paulistão Play e como fazer para assistir jogos na plataforma. Confira!

Quanto custa a assinatura do Paulistão Play?

Com transmissão de várias partidas a cada rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão Play é um serviço por assinatura.

A assinatura do Paulistão Play custa R$ 34,99 mensais. O serviço pode ser cancelado a qualquer momento. Não existe um plano anual.

O que o Paulistão Play oferece?

Além de 97 jogos da Série A1 do Paulistão (outros serão transmitidos na TV Record, no YouTube, de maneira gratuita, e no streaming da HBO Max), o Paulistão Play também traz confrontos das outras divisões do estadual. Além é claro, das partidas de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.

Nesta primeira rodada da Série A2, por exemplo, todas as oito partidas terão transmissão no Paulistão Play. A mesma coisa acontece com outras competições organizadas pela FPF, como a Série A3, o Paulistão Feminino e a Segunda Divisão do Paulistão (correspondente à quarta divisão do estadual).

Como funciona o Paulistão Play?

Assim que o usuário assinar o Paulistão Play, já poderá ter acesso ao conteúdo do serviço em várias plataformas: o aplicativo está disponível na PlayStore, para Android, na AppStore, para IOS, e também poderá ser acessado por computadores, tablets e outras plataformas.