Corinthians x São Paulo: quem venceu mais vezes o Majestoso?

Equipes se enfrentam neste domingo (17), às 19h (de Brasília), em Itaquera, pela sétima rodada do Paulistão

Em fases turbulentas apesar da temporada estar apenas no início, Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (17), em Itaquera, às 19h (de Brasília), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor tentará quebrar um tabu, já que ainda não venceu o Timão em sua nova casa.

Abaixo, a Goal traz pra você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

Majestoso: quem venceu mais na história?



(Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 339 vezes, com 127 vitórias do Timão contra 104 do Tricolor, além de 108 empates.

Quem ganhou mais pelo Brasileirão?



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes já se enfrentaram 62 vezes. O empate é o placar que mais vezes se repetiu: 26. O Corinthians venceu 21 confrontos e o São Paulo outros 15. Além disso, o Timão marcou 71 gols contra 64 do Tricolor.

Quem venceu mais pelo Paulistão?



(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Paulista, a vantagem também é do Corinthians: 65 triunfos, 57 empates e 58 derrotas. O Tricolor, porém, foi quem mais balançou as redes: 245 contra 238 do time alvinegro.

Quem leva vantagem no Morumbi?



(Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty Images)

Embora seja a casa do São Paulo, o Corinthians foi quem mais vezes venceu no estádio Cícero Pompeu de Toledo: 50 vitórias contra 38 do Tricolor. O resultado que mais vezes se repetiu, contudo, foi o empate: 57. O Timão balançou as redes 168 vezes contra 162 do adversário.

Timão invicto na Arena Corinthians



(Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil)

Inaugurada em 2014, a Arena Corinthians, palco do duelo deste domingo (17), já recebeu nove Majestosos e os donos da casa jamais foram derrotados: seis vitórias e três empates. O Timão já marcou 20 gols e sofreu oito.

E no Pacaembu?



(Foto: Getty Images)

No Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho o retrospecto é bem equilibrado: 51 vitórias do Corinthians contra 50 do São Paulo, além de 35 empates. O Corinthians balançou as redes em 220 ocasiões contra 217 do São Paulo.