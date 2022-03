Semifinais do Paulistão: classificados, datas e mais da edição 2022

Um dos torneios estaduais mais equilibrados do Brasil, o Campeonato Paulista, está chegando ao seu fim, e resta apenas um semifinalista a ser definido para que a tabela geral se conclua.

Isso porque, caso o Corinthians passe do Guarani por uma diferença de dois ou mais gols, o duelo da semifinal será contra o São Paulo e na Neo Química Arena. Caso a vitória seja por um gol de diferença ou pênaltis, a partida acontecerá no Morumbi.

No caso do Guarani: caso vença o Corinthians nesta quinta-feira (24), o Palmeiras os enfrentará no Allianz Parque, e o RB Bragantino chega ao Morumbi para enfrentar o São Paulo.

Veja mais detalhes da penúltima fase do torneio.

Quem são os classificados para a semifinal do Paulistão 2022?

Como citado, nesta edição ainda resta uma equipe para se classificar, mas três clubes já garantiram vaga na próxima fase da competição. Veja como chegam às semifinais os já classificados São Paulo, Palmeiras e RB Bragantino:

São Paulo

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação

Com oito vitórias, dois empates e três derrotas, o Tricolor, atual campeão, aparece como o detentor da segunda melhor campanha desta edição, com 26 pontos conquistados ao longo de 13 jogos disputados.

O grande artilheiro da equipe é Jonathan Calleri, com seis tentos, marcados contra Guarani, RB Bragantino, Ponte Preta, Água Santa, Corinthians e São Bernardo. O centroavante está na segunda posição de maiores goleadores da edição, ao lado de Lucca e Zeca, da Macaca e do Mirassol, respectivamente.

Palmeiras

Cesar Greco/Palmeiras

Dono da melhor campanha do Paulistão 2022, o Verdão de Abel Ferreira aparece como grande favorito ao título estadual, ainda invicto no torneio.

Com dez vitórias e três empates, o Palmeiras conquistou 33 pontos ao longo do torneio e se assegura na primeira colocação, garantindo o jogo único da semifinal em casa. Artilheiro do alviverde, Raphael Veiga marcou quatro gols no torneio, todos de pênalti, contra Santo André, Santos, Corinthinas e Ituano.

RB Bragantino

Getty Images

Na quarta colocação da tabela geral, com sete vitórias, dois empates e quatro derrotas, o Braga chegou às semifinais do Troféu do Interior e acabou derrotado para a Ponte Preta nas penalidades, por 4 a 2, na edição passada, e agora aparece para tentar se recuperar e levar o título do Paulistão 2022.

O atacante Artur é o maior goleador da equipe, com quatro tentos marcados, contra São Paulo, Inter de Limeira, Água Santa e Santo André, no gol da classificação para a semifinal.

Quando serão os duelos da semifinal do Paulistão 2022?

Os dois jogos da semifinal estão programados para os dias 26 e 27 de março, no sábado e domingo, respectivamente. Os horários podem variar para a parte da tarde.