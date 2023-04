Rogério Ceni veta Luan no São Paulo em meio a impasse por renovação

Permanência, no cenário atual, é tratada como improvável; jogador não está na lista de relacionados contra o Ituano, pela Copa do Brasil

O técnico Rogério Ceni não relacionou o volante Luan para a partida contra o Ituano, na noite desta terça-feira (11), pela Copa do Brasil. A informação foi inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva e confirmada pela reportagem. A decisão foi por opção do treinador. O atleta reúne condições físicas de entrar em campo, como soube a GOAL. O veto ao meio-campista ocorre em meio ao impasse pela renovação do atleta.

O volante de 23 anos foi comunicado pela comissão técnica que ficaria fora do duelo por opção do treinador. A não utilização do atleta ocorre em meio ao imbróglio para a renovação do atleta — o Tricolor paulista recusou a contraproposta feita pelo estafe do jogador e acredita que será difícil mantê-lo ao término do atual contrato, conforme apurado pela GOAL.

O São Paulo fez três ofertas para a renovação contratual de Luan no mercado da bola. O jogador rejeitou as investidas e apresentou uma contraproposta com números considerados mínimos para a extensão do compromisso no CT da Barra Funda. A diretoria informou o volante que não conseguirá chegar nem perto do valor desejado.

Hoje, nos corredores do Morumbi, há o entendimento de que a renovação com o meio-campista não deve acontecer. O clube acredita que pode perder o volante de forma gratuita no mercado da bola em breve.

Com vínculo até dezembro de 2023, Luan pode assinar pré-contrato a partir de julho deste ano. O Atlético-MG já fez consulta sobre a situação do atleta no São Paulo e está disposto a enviar uma proposta formal em breve.

O volante tem 11 partidas com a camiseta do Tricolor paulista em 2023, somando 349 minutos em campo. No período, ele marcou dois gols e deu uma assistência. O atleta esteve em campo na vitória são-paulina sobre o Tigre, da Argentina, no último dia 6 de abril, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na ocasião, ele ficou em campo por 14 minutos.