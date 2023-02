São Paulo envia terceira proposta de renovação ao volante Luan

Esta é a terceira oferta do Tricolor paulista para estender o compromisso do volante; atual vínculo se encerra em 31 de dezembro de 2023

O São Paulo enviou uma nova proposta aos empresários de Luan para tentar a renovação contratual do volante de 23 anos, como soube a GOAL. O desejo do clube é que ele prorrogue o compromisso por mais quatro anos, até o fim de 2027.

A oferta será analisada pelo atleta e pelo estafe, mas os moldes iniciais têm diferenças pequenas em relação ao contrato apresentado anteriormente. O jogador não quer discutir a renovação sem antes recuperar espaço na equipe de Rogério Ceni — a questão salarial não é o que incomoda neste momento. A ideia é conseguir mais minutos no elenco para depois dar sequência às conversas.

Luan também não tenta forçar a titularidade no elenco, mas entende que, se estiver fora dos planos da comissão técnica atual, poderia aceitar uma nova oferta no mercado da bola. O Atlético-MG avalia a possibilidade de investimento no volante de 23 anos, conforme antecipado pela GOAL. Os mineiros não enviaram proposta ao atleta, mas monitoram a situação, ciente de que ele ficará livre para assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho.

Esta é a terceira oferta apresentada pelo São Paulo ao estafe do volante — as duas primeiras não agradaram ao jogador. O clube chegou a se reunir com o atleta há duas semanas a fim de discutir a situação. À época, ele disse que queria mudar a situação no elenco comandado por Rogério Ceni para voltar a conversar.

A segunda proposta enviada pelo clube era para a manutenção do salário, com um aumento previsto em caso de cumprimento de uma meta. Luan teria que alcançar a marca de 30 partidas para receber o reajuste salarial.

O vínculo de Luan com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro de 2023. Hoje, o volante recebe cerca de R$ 1,5 milhão por ano no Morumbi. Na atual temporada, fez oito partidas pelo time, com um gol e uma assistência. Neste período, esteve em campo por 202 minutos.