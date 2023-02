São Paulo oferece mesmo salário a Luan e aumento por meta em renovação

Clube propõe ao volante os mesmos R$ 1,5 milhão anuais de salário, com aumento previsto por jogos disputados

O São Paulo se reuniu com o volante Luan na última semana para conversar sobre a possível renovação contratual. A proposta feita pelo clube foi para a manutenção do salário com uma cláusula para novo aumento em caso de cumprimento de metas, como soube a GOAL. O vínculo do atleta se encerra em 31 de dezembro deste ano.

O meio-campista tem remuneração avaliada em R$ 1,5 milhão por temporada no Morumbi. A proposta feita pela diretoria era para que o valor fosse o mesmo. No entanto, haveria uma cláusula com valorização do contrato, que seria ativada de acordo o número de partidas disputadas em 2023 — ele precisaria completar 30 jogos no ano para conseguir a readequação. Ele teria que ficar em campo por no mínimo 45 minutos nas partidas.

Neste início de temporada, por exemplo, ele esteve em campo em seis compromissos, somando 94 minutos. No jogo em que mais atuou, permaneceu dentro das quatro linhas por 22 minutos — a vitória por 4 a 1 sobre a Portuguesa, em 27 de janeiro passado.

Na conversa com a diretoria, o jogador de 23 anos descartou a oferta para a renovação do vínculo atual. Ele disse que se considera reserva no elenco comandado por Rogério Ceni e não teria condições de discutir a situação com a diretoria no momento.

Luan pediu para que as tratativas sejam retomadas quando ele tiver mais chances de atuar pelo Tricolor paulista. A situação deve ter novos capítulos nos próximos meses — ainda não há uma data estabelecida para uma conversa entre as partes.

O São Paulo deseja a renovação do jogador, especialmente o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho. Entretanto, há interesse do Atlético-MG em contratá-lo para a próxima temporada. Os mineiros cogitam uma investida para assinar pré-contrato com o meio-campista a partir de julho de 2023.

Utilizado como reserva em todos os duelos que atuou na temporada, o meio-campista fez gol no triunfo por 3 a 1 sobre o Santos e deu assistência na vitória por 5 a 1 diante da Inter de Limeira.