Luan faz contraproposta para renovar com o São Paulo; Atlético monitora

Volante respondeu a proposta inicial do Tricolor e aguarda posicionamento da diretoria

Após três propostas do São Paulo para renovação contratual, Luan enviou uma contraproposta à diretoria com o intuito de estender o contrato até dezembro de 2027, como soube a GOAL. A informação sobre os números foi inicialmente publicada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela reportagem. O Atlético-MG ainda monitora a situação do jogador.

A contraoferta enviada pelo jogador é para receber um salário ligeiramente superior ao pago pelo clube atualmente — ele recebe cerca de R$ 1,5 milhão por temporada na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), além do valor pago como direitos de imagem.

O vínculo de Luan no Morumbi se encerra em 31 de dezembro de 2023. A partir de julho, ele já poderá assinar um pré-contrato com outro clube do futebol brasileiro. O Atlético-MG, inclusive, já fez consulta para entender a situação do atleta no Morumbi. Contudo, não apresentou uma oferta formal pela contratação do meio-campista.

O São Paulo apresentou três propostas pela renovação de Luan. A segunda oferta era para a manutenção do salário, com um aumento previsto em caso de cumprimento de uma meta — ele teria que alcançar 30 jogos para receber um reajuste salarial. A terceira tinha poucas alterações em relação às duas anteriores.

O volante queria recuperar espaço sob o comando de Rogério Ceni para conversar sobre a renovação contratual em 2023. Luan fez dez partidas pelo São Paulo na atual temporada, somando 335 minutos. Ele fez dois gols e deu uma assistência.