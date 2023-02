São Paulo faz proposta por renovação de Luan; Atlético-MG monitora volante

Tricolor paulista apresentou duas ofertas para estender o contrato do volante e não recebeu propostas para liberá-lo, mas Galo o monitora

O São Paulo já fez duas propostas para a renovação do volante Luan, como soube a GOAL. O meio-campista de 23 anos tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2023. As duas ofertas enviadas ao jogador são consideradas "ótimas" nos bastidores do Morumbi. Em meio à indefinição, o Atlético-MG monitora a situação do atleta e cogita oferecer um pré-contrato a partir de julho.

O jogador ainda não respondeu à segunda oferta apresentada pela diretoria. Ele pediu um tempo para pensar sobre o projeto e avalia a possibilidade de estender o compromisso com o Tricolor paulista.

Luan está nos planos da diretoria para 2023 — o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho gostam do futebol do atleta e gostariam de mantê-lo no Morumbi. O técnico Rogério Ceni também deve dar mais minutos ao meio-campista na atual temporada.

O São Paulo não recebeu propostas pela saída de Luan no mercado da bola — recentemente, o volante foi especulado em Atlético-MG, Grêmio e Palmeiras. No entanto, o clube não foi procurado por mineiros, gaúchos ou paulistas. O estafe do jogador também não recebeu contatos do trio. O Galo, contudo, avalia a possibilidade de investimento para assinatura de um pré-contrato a partir de julho.

Revelado no CT de Cotia, o volante está no clube desde 2014. Ele chegou ao elenco profissional em 2018. Na atual temporada, disputou cinco partidas, somando 72 minutos. No período, marcou um gol. O atleta estufou a rede na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, no último domingo (12).