Luan aguarda posição do São Paulo após pedida para renovação do contrato

Volante de 23 anos está disposto a assinar a extensão do vínculo no Morumbi até dezembro de 2027, mas quer uma valorização salarial

Luan ainda aguarda uma resposta do São Paulo sobre a contraproposta para a renovação contratual com o clube, como soube a GOAL. A diretoria ainda não se posicionou sobre as exigências feitas pelo atleta para estender o vínculo que se encerra em dezembro de 2023.

A pedida do volante de 23 anos é para um compromisso até dezembro de 2027. Ele ainda pleiteia melhora salarial no novo acordo com o Tricolor paulista. O atual contrato do jogador estabelece remuneração de cerca de R$ 1,5 milhão por temporada na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), além do montante pago como direito de imagem.

A cúpula são-paulina enviou três propostas a Luan anteriormente, e o atleta recusou todas as tentativas do clube de renovação. Ele apresentou uma contraproposta há pouco mais de uma semana e ainda não recebeu um parecer da diretoria de futebol — o presidente Julio Casares também participa das tratativas.

A GOAL apurou que a segunda oferta apresentada ao jogador previa a manutenção do salário, com um aumento previsto em caso de cumprimento de meta — o meio-campista teria que alcançar 30 jogos para receber um reajuste salarial. A proposta, no entanto, foi recusada pelo jogador.

Com a possibilidade de assinar pré-contrato a partir de 1º de julho, Luan desperta interesse do Atlético-MG. O clube já fez uma consulta a fim de entender a situação do atleta no Morumbi, mas ainda não formalizou uma proposta. Os mineiros estudam uma oferta para assinatura de um acordo prévio a partir do segundo semestre de 2023.

Luan gostaria de recuperar espaço com o técnico Rogério Ceni para avançar nas tratativas sobre a renovação contratual. O jogador fez dez partidas pelo São Paulo na atual temporada, somando 335 minutos em campo. No período, marcou dois gols e não deu assistências.