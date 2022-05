RB Bragantino x Estudiantes: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

O RB Bragantino recebe o Estudiantes nesta terça-feira (17), a partir das 19h15 (de Brasília), no Nabizão, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 20 dias após o último encontro entre os rivais, válido pela terceira rodada do torneio. Na ocasião, o time argentino venceu por 2 a 0, com gols de Rogel e Boselli.

A equipe de Bragança Paulista aparece na vice-liderança do Grupo C, com cinco pontos, registrando uma vitória, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Estudiantes, na liderança isolada com 10 pontos, soma três vitórias e um empate. Aproveitamento de 83,3%.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Nabizão, o RB Bragantino não poderá contar com o capitão Léo Ortiz, que testou positivo para a Covid-19. Assim, Renan e Realpe brigam por uma vaga ao lado de Natan na zaga.

"Jogo importante, decisão para gente. Sabemos a dificuldade que é enfrentar equipes argentinas, ainda mais com esse tipo de característica de marcação individual. Então, estamos trabalhando bastante. O Maurício passou certinho o que devemos fazer, ter bastante movimentação para desbloquear a zaga adversária e sair com três pontos daqui", afirmou o atacante Artur.

Já o Estudiantes, sob o comando do técnico Ricardo Zielinski, não terá desfalques. A tendência é que a equipe seja a mesma dos últimos jogos.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Renan (Realpe), Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur; Helinho e Ytalo.

Possível escalação do Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera e Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui e Gustavo Del Prete; Mauro Boselli e Leandro Díaz.

DESFALQUES

RB BRAGANTINO:

Léo Ortiz: Covid-19

Maycon Cleiton: machucado

ESTUDIANTES:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Juan Benitez - PAR

Assistentes: José Cuevas e Rodney Aquino - PAR

Quarto árbitro: Giancarlo Juliadoza - PAR

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre RB Bragantino e Estudiantes será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, pelo Star+, no streaming, e pelo Facebook Watch, na internet.