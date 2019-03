Como assistir a Libertadores pelo Facebook: página, transmissão e quais partidas

Algumas partidas do torneio de 2019 serão transmitidos pela famosa rede social

A Conmebol está se renovando, e fará alterações importantes na Copa Libertadores de 2019.

Nesta edição, a principal mudança é que o campeão será definido em uma única final e em local alternativo. Recentemente, foi confirmado também que o Facebook terá direitos de transmissão de alguns jogos.

Em um comunicado à imprensa, a Confederação Sul-Americana confirmou a notícia com o objetivo de pluralizar as transmissões e conduzir um processo de licitação aberto e competitivo.

A Goal mostra abaixo todas as informações sobre esta nova transmissão.

COMO ASSISTIR ÀS PARTIDAS?

No celular:

Abra o aplicativo do Facebook.

Clique ou localize o ícone Assistir no menu.

Procure por Conmebol Libertadores e siga a página, as partidas serão adicionadas à sua lista.

No computador:

Acesse a página facebook.com.

Clique no ícone Assistir do Facebook no menu do lado esquerdo ou visite facebook.com/watch.

Procure por Conmebol Libertadores na barra de pesquisa e siga a página, as partidas serão adicionadas à sua lista de seguimento.

QUAIS PAÍSES PODEM ASSISTIR?



(Foto: @ColoColo)



Essas transmissões estarão disponíveis para todos os usuários do Facebook na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Brasil.

EM QUAIS PLATAFORMAS ESTARÁ DISPONÍVEL?

Em qualquer dispositivo móvel, incluindo tablets, aplicativos do Facebook para Android e iOS com as atualizações mais recentes.

No computador, as transmissões estarão disponíveis para o Chrome, Firefox e Opera em suas versões mais recentes.

¿TIENE ALGÚN COSTO?

Não, os jogos são totalmente gratuitos.

QUAIS PARTIDAS SERÃO TRANSMITIDAS?

A programação da primeira rodada será a seguinte, destacando que os jogos exclusivos são transmitidos de quinta-feira.

07/03: Furacão x Cruzeiro

07/03: LDU Quito x Peñarol

07/03: Deportivo Lara x Emelec

14/03: Emelec x Furacão

14/03: Peñarol x San Jose

14/03: Athletico Paranaense x J. Wilstermann

28/03: Vencedor G3 x Rosário Central

28/03: Universidade Católica x Grêmio

28/03: Sporting Cristal x Olympia

11/04: Rio x Alianza Lima

11/04: Flamengo x San José

11/04: Emelec x Deportivo Lara

25/04: Junior x San Lorenzo

25/04: Zamora x Cerro Porteño

25/04: G2 x Palmeiras

09/05: Godoy Cruz x Universidad de Concepción

09/05: Boca x Athletico Paranaense