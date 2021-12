Libertadores 2022: equipes, grupos, datas e mais do torneio sul-americano

Em busca da glória eterna. Está é a frase que empurra os times rumo ao título da tão sonhada Copa Libertadores da América. A competição, que costuma parar o continente, é desejo de todos os times da América do Sul.

Para a próxima edição, nove times brasileiros garantiram vaga para a Libertadores, sendo o Palmeiras e Athletico campeão da Copa Libertadores e Sul-Americana, respectivamente.

Com isso, os olhares dos torcedores brasileiros já se voltam para a competição, que começa no ano que vem.

Em 2021, o Palmeiras se tornou o grande campeão na final contra o Flamengo, que foi disputada no Estádio Centenário, no Uruguai. Mas quem conquistará o título em 2022?

Veja tudo sobre a fase de grupos da Copa Libertadores e, ainda, outros detalhes da Pré-Libertadores.

Quais times estão classificados para a Pré-Libertadores?

Primeira fase

Olimpia (Paraguai)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Bolívar (Bolívia)

Deportivo Lara (Venezuela)

Montevideo City Torque (Uruguai)

Universidad César Vallejo (Peru)

Segunda fase

Atlético Nacional (Colômbia)

Fluminense

Estudiantes (Argentina)

Guaraní (Paraguai)

The Strongest (Bolívia)

Universitário (Peru)

Universidad Católica (Equador)

Monagas (Venezuela)

Audax Italiano (Chile)

Everton (Chile)

Plaza Colonia (Uruguai)

América-MG

Millonarios ou Deportivo Cali (Colômbia)

*esta fase ainda recebe outros três times que se classificam da primeira fase

Quais são os jogos da Pré-Libertadores?

Em um sorteio realizado nesta segunda-feira (20), foram definidas todos os duelos da Pré-Libertadores.

Vale lembrar que na primeira fase acontece três duelos, na segunda oito e na terceira quatro jogos e, com isso, os times da direita decidem os jogos em casa.

Na terceira fase, quatro times avançam para a fase de grupos da Copa Libertadores, enquanto os quatro perdedores vão para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Veja os duelos:

Primeira fase

E1 - Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil

E2 - Deportivo Lara x Bolívar

E3 - Universidad César Vallejo x Olimpia

Segunda fase

C1 - Millionarios ou Deportivo Cali x Fluminense

C2 - Audax Italiano x Estudiantes

C3 - E2 x Universidad Católica

C4 - América-MG x Guaraní

C5 - E1 x Universitario

C6 - Plaza Colonia x The Strongest

C7 - Everton x Monagas

C8 - E3 x Atlético Nacional

Terceira fase

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5

Quais equipes tem vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores?

A organização divulgou os quatro potes para a fase de grupos, lembrando que resta apenas uma vaga da Colômbia a ser definida, que está entre Millonarios e Deportivo Cali.

Além disso, a partir desta edição, a Conmebol determinou que o campeão da Copa Sul-Americana, se tiver pontuação suficiente para estar no primeiro pote, deve estar no mesmo. Isto porque, antes o campeão entrava, de qualquer forma, no segundo pote do sorteio. Veja os time e os potes:

Pote 1

Palmeiras (Atual campeão da Copa Libertadores)

River Plate (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Flamengo

Nacional (Uruguai)

Peñarol (Uruguai)

Atlético-MG

Athletico-PR (Atual campeão da Copa Sul-Americana)

Pote 2

Cerro Porteño (Paraguai)

Libertad (Paraguai)

Independiente del Valle (Equador)

Universidad Católica (Chile)

Emelec (Equador)

Corinthians

Colo-Colo (Chile)

Vélez (Argentina)

Pote 3

Sporting Cristal (Peru)

Red Bull Bragantino

Deportivo Táchira (Venezuela)

Alianza Lima (Peru)

Deportes Tolima (Colômbia)

Colón (Argentina)

Caracas (Venezuela)

Millonarios ou Deportivo Cali (Colômbia)

Pote 4

Always Ready (Bolívia)

Talleres (Argentina)

Independiente Petrolero (Bolívia)

Fortaleza

*este pote conta com outros quatro times da Pré-libertadores

Quando é o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores?

A Conmebol, entidade que organiza a competição, divulgou que o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2022 acontece, a princípio, no dia 23 de março de 2022, isto é, em uma segunda-feira. Apesar disso, a organização ainda não confirmou um horário para o sorteio, que deve acontecer em Luque, no Paraguai.

Vale lembrar que a Conmbebol definiu os potes com base no Ranking de Clubes da organização, que serve para determinar as posições dos clubes nos potes da Libertadores e Sul-Americana. Ainda na fase de grupos, vale lembrar, que times do mesmo país não se enfrentam - apenas os sorteados da Pré-Libertadores.

Quais são as datas dos jogos da Copa Libertadores?

A Conmebol já definiu previamente todas as datas dos jogos da próxima edição da Libertadores. Para 2022, a entidade precisou antecipar algumas datas por conta da Copa do Mundo, que começa em novembro do próximo ano.

Com isso, os jogos do mata-mata já começam no mês junho, enquanto a final será decidida - em jogo único - no dia 29 de outubro. Veja:

Primeira fase da Pré-Libertadores

8 a 10 de fevereiro - ida

15 a 17 de fevereiro - volta

Segunda fase da Pré-Libertadores

22 a 24 de fevereiro - ida

1 a 3 de março - volta

Terceira fase da Pré-Libertadores

8 a 10 de março - ida

15 a 17 de março - volta

Fase de grupos

5 a 7 de abril - 1ª rodada

10 a 12 de abril - 2ª rodada

26 a 28 de abril - 3ª rodada

3 a 5 de maio - 4ª rodada

17 a 19 de maio - 5ª rodada

24 a 26 de maio - 6ª rodada

Oitavas de final

28 a 30 de junho

5 a 7 de julho

Quartas de final

2 a 4 de agosto

9 a 11 de agosto

Semifinais

30 de agosto e 1 de setembro

6 e 7 de setembro

Final

29 de outubro

Quando e onde será disputada a final da Copa Libertadores 2022?

O grande palco da final de 2022 será o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, mais conhecido como Monumental de Guayaquil, no Equador.

Com capacidade para receber 57 mil pessoas, o estádio é a casa do Barcelona de Guayaquil. A Conmebol, também, definiu que o jogo será realizado no dia 29 de outubro, no entanto, a data está sujeita a alterações.