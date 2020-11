Rakitic avisa Barcelona: "Tem que cuidar de Messi de um jeito especial"

Em meio às incertezas sobre o futuro de Messi, Rakitic espera que o Barça cuide bem de um dos maiores jogadores da história

Ivan Rakitic foi um dos veteranos que deixou o Barcelona ao final da temporada passada. Mas mesmo longe da Catalunha, o croata ainda se preocupa com seu ex-clube e seus antigos companheiros. Por isso, ele avisou que o Barça deve cuidar de Lionel Messi de um jeito muito especial, uma vez que um jogador do nível do argentino não será visto tão cedo no futebol.

Com seis Bolas de Ouro conquistadas, é óbvio que Messi está entre os grandes jogadores da história. Mas, aos 33 anos, ainda não é certo onde serão escritos os capítulos finais da carreira de um dos maiores de todos os tempos.

Com a renúncia de Josep Maria Bartomeu, o Barça está mais confiante de que pode convencer o extraterrestre do futebol a permanecer na Catalunha por mais alguns anos. Mesmo assim, é impossível ignorar tudo o que aconteceu ao final da temporada passada, com o camisa 10 manifestando seu desejo de deixar a equipe.

E mesmo tendo decidido continuar no Barça mais essa temporada, o que revelou em entrevista exclusiva à Goal, seu contrato se encerra na metade de 2021 e, até o momento, ainda não há nenhuma sinalização de que uma renovação vai de fato acontecer.

Caso Messi não renove com o clube Blaugrana, ele ficará livre no mercado para escolher sua nova casa, e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro do ano que vem. Antes disso, porém, o Barça terá eleições presidenciais e, o candidato que vencer, terá como grande missão convencer Lionel Messi a ficar na Catalunha.

E em meio a a essa situação, Rakitic observa com cuidado a situação de seu ex-companheiro de equipe, e espera que todos em cuidem da situação com o maior carinho possível.

“Jogadores desse nível são diferentes de todos”, disse o croata ao Muchodeporte. “Os outros jogadores têm que cuidar deles de uma forma muito especial, por causa de sua capacidade de fazer a diferença. Não sabemos se no futuro teremos a sorte de ver novamente um jogador como Leo".

Enquanto isso, Pere Riera, um dos candidatos à presidência do clube, afirmou que não pretende dar nenhum tratamento especial ao camisa 10 argentino.

“Na minha opinião, Messi tem que ficar no Barcelona, mas não apenas por sua história. Isso não é bom para ninguém”, disse à Rádio Marca. “No final, é ele quem decide [o seu futuro]. Mas duvido muito que ele quisesse deixar o Barcelona [no verão]. Não faria de tudo para ter Messi", completou.