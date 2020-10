Time dos Sonhos da Bola de Ouro: veja os indicados na eleição da France Football

Revista francesa não entregará o tradicional prêmio de melhor jogador do ano em 2020, mas fará eleição dos melhores jogadores da história do futebol

A France Football deciciu não entregar a Bola de Ouro em 2020, com o argumento de que a pandemia da Covid-19 tirou as condições iguais dos atletas de disputarem o troféu. Porém, uma outra premiação foi criada pela revista: o Time dos Sonhos da Bola de Ouro.

Diferentemente do Time do Ano da Fifa, a revista francesa quer eleger o melhor time da história do futebol. Jogadores do passado e do presente competirão pelos votos para fazer parte desta ousada e seleta premiação.

A eleição contará com mais de 170 especialistas de todo o planeta, que normalmente votariam na Bola de Ouro. No anúncio da nova premiação, a France Football afirmou que a lista de títulos não deverá pesar tanto nos votos, mas sim o "talento, a marca e a classe" dos indicados.

Cada posição terá 10 jogadores indicados pela própria France Football. Os concorrentes para o gol e a linha defensiva já foram anunciados nesta segunda-feira, 5 de outubro. Os nomes do meio de campo serão apresentados no dia 12 e os atacantes no dia 19.

Nenhum goleiro ou zagueiro brasileiro está entre os selecionados nestas posições. Porém, o domina nas laterias. Pelo lado direito, Cafú, Carlos Alberto Torres e Djalma aparecem na lista. Já na esquerda, ainda mais brasileiros: Júnior, Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos.

Indicados ao Time dos Sonhos da Bola de Ouro

Goleiros

Gordon Banks (1955 - 1978)

Gianluigi Bufon (1995 - presente)

Iker Casillas (1999 - 2019)

Sepp Maier (1972 - 1979)

Manuel Neuer (2005 - presente)

Thomas Nkonko (1974 - 1997)

Peter Schmeichel (1981 - 2003)

Edwin van der Sar (1991 - 2011)

Lev Yashin (1950 - 1970)

Dino Zoff (1971 - 1983)

Laterais direitos

Giuseppe Bergomi (1980 - 1999)

Cafu (1989 - 2008)

Carlos Alberto Torres (1963 - 1981)

Djalma Santos (1948 - 1970)

Claudio Gentile (1972 - 1988)

Manfred Kaltz (1971 - 1990)

Philipp Lahm (2002 - 2017)

Wim Suurbier (1964 - 1982)

Lilian Thuram (1991 - 2008)

Berti Vogts (1965 - 1979)

Laterais esquerdos

Andreas Brehme (1980 - 1998)

Paul Breitner (1970 - 1983)

Antonio Cabrini (1975 - 1991)

Giancinto Facchetti (1961 - 1978)

Júnior (1974 - 1993)

Ruud Krol (1968 - 1986)

Paolo Maldini (1985 - 2009)

Marcelo (2005 - presente)

Nilton Santos (1948 - 1964)

Roberto Carlos (1991 - 2015)

Zagueiros

Franco Baresi (1978 - 1997)

Franz Beckenbauer (1964 - 1983)

Fabio Cannavaro (1992 - 2011)

Marcelo Desailly (1986 - 2005)

Ronald Koeman (1980 - 1997)

Bobby Moore (1958 - 1978)

Daniel Passarella (1974 - 1989)

Matthias Sammer (1985 - 1998)

Gaetano Scirea (1972 - 1988)

Sergio Ramos (2004 - presente)

Meio campistas defensivos (divulgação em 12 de outubro)

Meio campistas ofensivos (divulgação em 12 de outubro)

Alas direitos (divulgação em 19 de outubro)

Alas esquerdos (divulgação em 19 de outubro)

Centroavantes (divulgação em 19 de outubro)