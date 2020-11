Messi não terá tratamento especial em corte de salário no Barcelona

Presidente interino do gigante catalão, Carles Tusquets falou sobre a missão de diminuir os gastos do clube

Lionel Messi pode ser o maior craque e artilheiro da história do , mas será visto como apenas mais um dentro da negociação para redução salarial que o clube busca implementar no elenco. É o que promete o presidente interino do Barça, Carles Tusquets.

O dirigente, que ocupa a cadeira principal do Barcelona após a renúncia do agora ex-presidente Josep Maria Bartomeu, reiterou a necessidade de tal medida por causa da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19.

“Acho que podemos chegar a um acerto. Na minha opinião, existe uma boa vontade para que isso aconteça. Nós não queremos tirar dinheiro de ninguém, e sim ajustar os salários para que possamos pagá-los quando for possível. Esta é a solução que nós acreditamos ser a mais viável em meio a estas circunstâncias”, disse em entrevista coletiva, antes de abordar as perguntas sobre Messi.

“Nós não podemos fazer algo sob medida apenas para ele. Nós podemos criar estruturas diferentes para casos semelhantes, mas não podemos costurar acordos sob medidas para indivíduos. A nossa intenção é de resolver esta questão com toda a equipe e os nossos empregados, e vamos fazer todo o possível para garantir que todos fiquem satisfeitos”.

“Não vamos entrar em questões específicas sobre o Messi, uma vez que precisamos fechar as negociações antes. O que posso dizer é que há uma boa vontade do Messi e de seus representantes”.

Com perdas de cerca de 300 milhões de euros previstas em meio ao cenário de pandemia, caso os estádios sigam com portas fechadas – tendência que deve acontecer, uma vez que a segunda onda do novo coronavírus já chegou com força no território espanhol -, o Barcelona tem a maior folha salarial da Europa.

“Não existe razão para escondermos o fato de que o Barcelona tem a maior folha de pagamento da Europa, mas eu gosto de olhar para o futuro e hoje estava com Planes, Koeman (treinador do time) e Grau e os parabenizei pela coragem de apostar nos jovens jogadores. Não são muitos os que têm esta coragem”.

“Estamos no topo do ranking em termos de gastos salariais, que ocupa cerca de 70% de todo o orçamento do clube. E isso é muita coisa, mas estamos trabalhando nesta questão”, concluiu.