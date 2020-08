Favorito no Barcelona, Koeman já criticava média de idade do elenco - e nem Messi escapou

A maioria dos "figurões" do time já passa dos 30 e isso não agrada o possível novo comandante

Alguns dos considerados "intocáveis" dentro do podem esbarrar em um certo problema - já conhecido - para seguir no time depois da reformulação pela qual o clube deve passar. A maioria dos "figurões" culés já está com uma idade mais avançada, o que não agrada Ronald Koeman, favorito para substituir Quique Setién.

O elenco de estrelas do Barcelona pode estar chegando próximo ao seu prazo de validade, e isso não tem a ver só com uma possível debandada após a vexatória eliminação na Liga dos Campeões, que agravou uma crise já complicada no clube, mas sim com a idade avançada de alguns dos jogadores.

Dentre os principais nomes do atual elenco do Barcelona, seis passaram dos 31 anos - Luis Suárez, Gerard Piqué, Arturo Vidal e Lionel Messi já estão com 33, Sergio Busquets com 32 e Jordi Alba 31. Com o elenco envelhecendo, é natural que, aos poucos, seja necessária uma renovação, como Koeman já previa em janeiro de 2019.

"Suárez tem mais de 30 anos, Messi tem mais de 30, Busquets tem mais de 30, Piqué tem mais de 30. Esses jogadores vão durar mais alguns anos, mas e depois? Temos que mudar!", disse o possível próximo comandante culé em entrevista à Catalunya Radio.

A tendência, então, parece ser que Koeman, se efetivamente for contratado, deva apostar na nova geração que começa a surgir da La Masia, já que, como ele próprio fez questão de falar na entrevista, ele é "sempre partidário de usar gente da casa".

Entre alguns dos nomes que podem ajudar nesta "renovação etária" do Barça estão Ansu Fati e Riqui Puig, que tem agradado à torcida blaugrana e até tiveram certo espaço com Setién.

Enquanto isso, parte do elenco mais velho parece realmente estar se despedindo do Camp Nou. Luis Suárez já teria sido procurado pelo , que sonha com o seu retorno, enquanto o Barça aceita negociá-lo, Piqué, após o 8 a 2, se ofereceu para sair caso seja o melhor para o clube, além de Rakitic, que não está entre os favoritos do time, mas que, com 31 anos, faz parte da lista de "negociáveis".

Lionel Messi, também, para a surpresa de muitos pode deixar o Barcelona, mesmo depois de 20 anos de casa. O camisa 10 já teria informado à diretoria o seu desejo de sair, já que está desgastado com a crise do clube, e descontente com a falta de um projeto esportivo vencedor.

Seja como for, o Barcelona vai passar, de forma ou de outra, por uma renovação, tanto na diretoria, quanto no comando técnico e até dentro de campo, tudo para não agravar uma crise que está entre as piores de sua história. E tudo isso pode começar com Koeman.