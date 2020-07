Messi para sempre no Barcelona, promete candidato à presidência do clube

Victor Font, candidato de oposição, quer o argentino para sempre com a camisa culé

Lionel para sempre? Parece slogan político e é: em entrevista concedida ao TuttoMercatoWeb, portal italiano, Victor Font, candidato a presidência do nas eleições de 2021, afirmou que Messi é intocável e não quer que o argentino atue por outras equipes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Font faz oposição ao presidente Josep Maria Bartomeu, alvo de críticas da torcida do clube e que já entrou em polêmicas com Lionel Messi. Nesta quinta-feira (2), inclusive, segundo informações da rádio Cadena SER, o jogador teria interrompido suas conversas de renovação de contrato com os catalães.

Mais times

O contrato do craque com o Barcelona só vai até junho de 2021, se encerrando ao final da próxima temporada europeia. Assim, o jogador estaria perto de um momento chave para decidir se fica ou não na equipe.

URGENTE! Segundo a Rádio Cadena Ser, da , Messi está cansado de assumir todas as responsabilidades do Barcelona e quer deixar o clube em junho de 2021. pic.twitter.com/jiXPElQltf — FOX Sports (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) July 2, 2020

Segundo apuração da Goal, Lionel Messi não tem vontade deixar o clube, mas os nomes de Bartomeu e Abidal não agradam ao ídolo, que já teve atritos com ambos os dirigentes e questiona algumas decisões realizadas pelo comando do Barça.

Inclusive, seu contrato com o Barcelona se encerra poucos dias antes das eleições de 2021. Assim, à medida em que o argentino fica mais próximo do final de seu vínculo com a equipe catalã, sua renovação fica mais e mais urgente... Em um período que toda a alta cúpula culé pode ser substituída.

"É óbvio que meu projeto para o clube que tenho em mente para o clube tem Messi como protagonista." declarou Font, que obviamente, já começa a utilizar o nome do jogador em sua campanha eleitoral. "Considero essencial que Messi se aposente aqui no Barça e continue sendo importante para nós até mesmo depois de parar."

É preciso entender a situação atual com o contexto político. No meio de 2021 teremos eleições presidenciais.



Xavi é o nome de preferência de Victor Font, da oposição e mais ligado DNA-Cruyff-cantera em seu discurso.



Se Xavi aceita um convite de Bartomeu, enfraquece a oposição. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) January 12, 2020

Se Messi realmente ficará no Barcelona ou não, em consequência das eleições que vão ocorrer no clube, ninguém sabe ainda. O que é fato é que o atleta parece insatisfeito com a atual diretoria... Ao passo que a oposição, mais aliada à "ideologia barcelonista", ganha força.