Quem vai ser o novo presidente do Barcelona após queda de Bartomeu?

Eleições estão marcadas para 2021; confira os candidatos, quem pode votar e o que levou Bartomeu a renunciar

O slogan do é um dos mais conhecidos no mundo dos esportes. "Més que un Club" é a mensagem dos catalões para afirmar que o time do Camp Nou é mais do que apenas um clube de futebol.

O clube ocupa um espaço especial na comunidade catalã e, diferentemente de outros times pela , é conduzido de maneira diferente pelos dirigentes. Por ser um clube mundialmente conhecido, alguns torcedores só veem os resultados em campo, mas outros realmente se envolvem nos bastidores.

Com a renúncia de Josep Maria Bartomeu, tais torcedores mais envolvidos com a política do clube terão a missão de escolher o nome presidente do Barcelona. Confira tudo sobre as eleições do Barcelona.

Quando é a eleição para presidente do Barcelona?

A próxima eleição do acontece em março de 2021, nos dias 20 e 21. Antes da renúncia de Bartomeu, as eleições aconteceriam no próximo mês de junho.

Quem são os candidatos a presidente do Barcelona?

O ex-presidente Joan Laporta concorre com Victor Font, Jordi Farre, Toni Freixa e Lluis Fernandes. Quem for eleito terá um mandato de seis anos e pode concorrer à reeleição. Bartomeu não poderá concorrer já que renunciou ao posto.

Font disse ao Marca, ainda em 2019, que estaria determinado à implementar diversas mudanças no Barcelona: "Teremos muitos desafios nos próximos cinco ou 10 anos. Um dos principais, e um dos primeiros, será a gestão da aposentaria de Messi".

Antes mesmo de Ronald Koeman começar o trabalho como treinador do Barcelona, Font havia garantio que, se eleito, não renovaria com o holandês e traria Xavi para ser o treinador do time.

Por outro lado, Freixa garante que Koeman terá continuidade no comando do time. "Quando eu falo sobre ele fico arrepiado, ele conhece nosso clube e é um grande líder. Ele chegou e já fez mudanças, quando você contrata um treinador deve apoiá-lo até o fim".

Jordi Farré, em entrevista à Goal, afirmou que Messi só poderia deixar Barcelona quando tivesse uma estátua maior que Camp Nou. O candidato também revelou conversas com Jürgen Klopp, afirmando que o Barça precisa de um treinador como o alemão.

Quem pode votar para presidente do Barcelona?

Sócios do Barcelona com mais de 18 anos e com pelo menos um ano como sócio podem votar para eleger o próximo presidente do clube.

Por que Bartomeu renuncou à presidência do Barcelona?

Natural da Catalunha, Bartomeu foi eleito presidente em 2015, mas já era o mandatário interino em 2014, com a saída de Sandro Rosell. Ele foi o 40º presidente do clube, mas nunca foi uma figura popular entre sócios e torcedores.

A relação foi se deteriorando com o tempo e se agravou em 2019, com as denúncias de que ele teria contratado uma empresa de mídia para falar mal de jogadores e ídolos do clube nas redes sociais. Bartomeu nega a acusação.

Em entrevista exclusiva à Goal, Messi também deixou claro que Bartomeu era um dos motivos pelos quais ele queria deixar o Camp Nou nesta temporada. "Disse ao clube e, principalmente, ao presidente que eu queria ir embora. Estou falando isso durante todo o ano. Achei que era o momento de dar um passo ao lado", disse o camisa 10.

"Eu disse isso ao presidente e bom, o presidente sempre disse que ao fim da temporada eu podia decidir se queria ir ou ficar, mas no fim das contas ele não cumpriu sua palavra", completou Messi.