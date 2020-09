Quando serão disputadas as eleições presidenciais do Barcelona?

Diretoria do Barça define as datas para as eleições presidenciais de 2021; confira todos os detalhes

Todos querem saber como será o de 2020/21. É claro que ainda existem muitas coisas a definir. Ronald Koeman está iniciando seu trabalho e novas saídas e chegadas ainda devem acontecer. Mas além da situação dentro de campo, a próxima temporada será bastante agitada por conta das eleições presidenciais do clube culé, que já têm data marcada para acontecer.

A crise interna e institucional que o Barcelona vive é uma das maiores de sua história. E muito disso passa pela gestão de Josep Maria Bartomeu, atual presidente Blaugrana.

Cabe destacar que os escândalos políticos e a desgastada relação com Bartomeu foram alguns dos muitos motivos que fizeram Messi pedir sua transferência nesta temporada, antes do término de seu contrato. Porém, após as negociações o craque argentino resolveu ficar mais uma temporada na Catalunha, até o fim de seu atual vínculo com o clube.

É claro que Bartomeu não queria ser lembrado como o homem que perdeu Messi, mas pelo menos essa alcunha ele não terá. Durante a negociação com o seis vezes melhor do mundo, inclusive, o presidente teria dito que renunciaria seu cargo se isso fizesse Messi mudar de ideia e seguir no Barcelona.

Mas as questões envolvendo Bartomeu vão muito além do camisa 10. Além de uma gestão no mínimo questionável, dos gastos excessivos com contratações que não deram resultado e de muitas polêmicas, o principal escândalo político na gestão Bartomeu foi chamada de ‘BarçaGate’.

Em fevereiro de 2019, a Cadena SER informou que o Barcelona havia contratado uma empresa de mídia para criticar jogadores e familiares, como a esposa de Leo Messi, Antonela.

Depois disso, houve uma demissão em massa de diretores culés, além de, claro, muitas investigações, polêmicas e acusações. Confira aqui todos os detalhes sobre o escândalo.

Quando serão as eleições presidenciais do Barça?

Em meio a tudo isso, a diretoria do Barcelona, liderada por Josep Maria Bartomeu, fixou as datas das eleições presidenciais para os dias 20 e 21 de março de 2021.

Devido a pandemia do novo coronavírus, o clube esclareceu em comunicado que as eleições de 2021 terão algumas peculiaridades.

“Devido às circunstâncias extraordinárias derivadas da pandemia Covid-19 e com o objetivo de preservar a saúde das pessoas e promover a participação, a diretoria decidiu que essas eleições podem ser realizadas durante todo o fim de semana e em vários locais do país, além de possibilitar o voto por correspondência”.

Candidatos e propostas

O grande opositor a Josep Maria Bartomeu será Victor Font, que tem como slogan de campanha a frase ‘Lionel para Sempre’.

"É óbvio que meu projeto para o clube que tenho em mente para o clube tem Messi como protagonista." declarou Font, que obviamente, já começa a utilizar o nome do jogador em sua campanha eleitoral. "Considero essencial que Messi se aposente aqui no Barça e continue sendo importante para nós até mesmo depois de parar".

Ele também disse que, caso vença as eleições, não dará continuidade ao trabalho de Ronald Koeman, que ainda nem fez sua estreia.

Outro candidato será Toni Freixa, que chegou a afirmar que a ida de Lionel Messi para o Manchester City era bem provável de acontecer, mesmo com Bartomeu renunciando seu cargo.

Jordi Farre, que revelou ter conversado com Jurgen Klopp para assumir o comando do Barça, Lluís Fernández-Alá e Joan Laporta, presidente do clube entre 2003 e 2010, também lançaram candidatura. Entenda a disputa ideológica entre os diferentes grupos políticos do Barcelona.