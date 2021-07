Quem é Gabriel Mercado, novo reforço do Inter?

Campeão da Libertadores pelo River Plate e titular pela seleção da Argentina na Copa de 2018, o defensor joga em mais de uma posição

Novo reforço do Internacional, Gabriel Mercado chega para dar experiência a um setor defensivo que vem preocupando a torcida nos últimos meses. Com 34 anos, o argentino tem vasta carreira na Europa, Ásia e América do Sul e chega sem custos como possível titular da zaga ou da lateral direita na defesa do treinador Diego Aguirre.

Revelado pelo Racing, chegou aos profissionais repleto de expectativas, tendo sido titular no Mundial sub-20 em 2007 pela seleção da Argentina. Logo se tornou titular em uma revitalização promovida pelo treinador Miguel Ángel Micó, que deu espaço a vários jogadores da base.

Atuando tanto como lateral direito quanto no miolo de zaga, foi titular do Racing durante três temporadas, antes de ser negociado com o Estudiantes. Em La Plata, também teve uma carreira sólida, chegando a conquistar o Campeonato Apertura em 2010, já efetivado como ala direito, em um esquema de três zagueiros e liberdade para pisar na área do adversário. Foi pelo River Plate, porém, que Mercado conseguiu se consagrar de vez no mais alto nível do futebol sul-americano.

Sob o comando de Gallardo, Gabriel Mercado formou uma linha de quatro histórica junto de Funes Mori, Maidana e Casco. Sólido defensivamente e com boa presença ofensiva, evoluiu a ponto de se tornar uma opção consistente na seleção da Argentina. Relativamente alto e forte para a posição, era presença fundamental no jogo aéreo e rapidamente se tornou ídolo. Hoje, é visto como um dos principais laterais da história do clube.

Multicampeão pelo River Plate - venceu a Copa Sul-Americana, em 2014, e a Recopa, aa Copa Suruga e a Copa Libertadores, em 2015 -, não demorou até atrair olhares estrangeiros. Assim, já com 29 anos, foi contratado pelo Sevilla a pedido de Jorge Sampaoli.

Em seus quatro anos na Andaluzia, demonstrou outra faceta de seu jogo: servia como um zagueiro construtor, aproveitando sua qualidade técnica para armar o jogo pelo lado direito, ao passo que Mariano, na lateral, atacava como um ponta. Veterano, foi negociado em 2019 com o Al-Rayyan, do Qatar, mas não antes de balançar as redes pela Argentina na Copa do Mundo de 2018, nas oitavas de final, contra a França, no duelo que marcou a eliminação por argentinos em derrota por 4 a 3.

Hoje é dia de ir às compras com @americanascom. #VamoInter pic.twitter.com/j01YzNcQKW — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 5, 2021

Foi no mundo árabe onde Mercado foi atuar pela primeira vez sob o comando de Diego Aguirre. Titular absoluto por duas temporadas, seguiu mostrando qualidade para atuar em alto nível até se lesionar, em 2021, e ficar livre no mercado ao final da temporada. Assim, chega para qualificar o elenco do Internacional em mais de uma posição.

Com contrato até o final de 2022, pode jogar tanto no miolo de zaga, posição onde o Inter vem sofrendo com desfalques e instabilidade, tanto na lateral direita, como possível substituto de Saravia?