Zagueiro argentino pode ser o novo reforço do Internacional

Gabriel Mercado foi jogador de Diego Aguirre quando o treinador comandou o Al-Rayyan

Após acertar a contratação do zagueiro uruguaio Bruno Méndez, junto ao Corinthians, a direção do Internacional pode definir mais um reforço para o sistema defensivo, atendendo um pedido do técnico colorado Diego Aguirre, que indicou a contratação do zagueiro argentino Gabriel Mercado, de 34 anos, que atua no Al-Rayyan, do Catar.

O defensor argentino foi jogador de Diego Aguirre quando o treinador comandou o Al-Rayyan, nas duas últimas temporadas. A confiança era tanta que Gabriel Mercado chegou a ser o capitão da equipe.

O perfil de Gabriel Mercado e o modelo de negociação se encaixam no que a direção do Inter procura para definir as contratações para temporada. Além de experiente, Gabriel Mercado é polivalente, podendo também atuar como lateral direito.

O vínculo de Gabriel Mercado com o Al-Rayyan acabou no dia 30 de junho. Portanto, a partir desta quinta-feira (1), Mercado fica livre para assinar com qualquer equipe, apenas acertando o salário.

“Mercado trabalhou comigo nos últimos dois anos no Catar, mas eu não vou falar de jogadores ou novas contratações, se acontecer alguma novidade a diretoria vai nos comunicar”, disse o treinador colorado Diego Aguirre, sem dar pistas sobre a possível contratação do zagueiro.

Gabriel Mercado iniciou a sua carreira no Racing-ARG, passou pelo Estudiantes de La Plata e pelo River Plate-ARG. Na Europa, o defensor atuou por três temporadas no Sevilla-ESP, se transferindo posteriormente para o Al-Rayyan no ano de 2020.