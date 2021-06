Internacional fecha acordo com o treinador Diego Aguirre

O uruguaio trabalhou no Inter em 2015 e estava sem clube desde que deixou o Qatar, em dezembro

O Internacional está próximo de anunciar o uruguaio Diego Aguirre como seu novo treinador para o restante da temporada 2021. Conforme apurou a Goal, restam apenas alguns detalhes para que seja feito o anúncio oficial do substituto do espanhol Miguel Ángel Ramírez, demitido após a eliminação da equipe na Copa do Brasil.

As primeiras conversas entre Internacional e Aguirre ocorreram ainda nesta sexta-feira (18). A equipe gaúcha recebeu um aceno positivo do treinador que vê com bons olhos o retorno para o clube gaúcho, inclusive confidenciando a amigos no Uruguai que estava acertando com o clube gaúcho.

Os agentes do treinador já sabiam da possibilidade do técnico ser procurado pelo Internacional desde o inicio da semana. Atualmente, Aguirre está com a família em Montevidéu. O técnico tinha o desejo de trabalhar na Europa, mas via com bons olhos uma segunda passagem pelo Colorado.

Recentemente, Diego Aguirre esteve na mira do Corinthians, mas a negociação não avançou. O uruguaio trabalhou no Inter em 2015 e tem boa aceitação entre membros da atual diretoria colorada. Ele traz consigo sua comissão técnica composta do auxiliar Juan Verzeri e do preparador físico Fernando Piñatares.

Além da passagem como técnico, que resultou num título gaúcho e numa classificação à semifinal da Copa Libertadores de 2015, Aguirre ainda soma uma carreira como jogador do Inter entre 1988 e 89, sendo inclusive artilheiro da equipe na Libertadores daquela segunda temporada.

O Internacional estava perto de completar duas semanas sem treinador. O primeiro nome procurado pela diretoria foi do português Marco Silva, mas a negociação não avançou porque o treinador deseja continuar na Europa

Enquanto isso, Osmar Loss segue como interino no comando do time. O Inter entre em campo neste domingo (20), contra o Ceará, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.