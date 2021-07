Inter anuncia contratação do zagueiro Gabriel Mercado

Defensor de 34 anos foi indicação de Diego Aguirre e assina contrato até o final de 2022

A direção do Inter anunciou nesta segunda-feira (5) a contratação do zagueiro argentino Gabriel Mercado, de 34 anos. O atleta assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2022.

O jogador estava atuando no Al-Rayyan, do Qatar, e estava sem contrato desde o final de junho. A indicação de Mercado foi do técnico Diego Aguirre, que trabalhou com o defensor nas últimas duas temporadas quando treinou a equipe qatari.

Por se tratar de uma transferência internacional, o novo defensor colorado só poderá estrear pelo Inter a partir do mês de agosto, quando abre a janela de transferência do futebol brasileiro para jogadores que atuam no exterior.

Gabriel Mercado é experiente e iniciou a sua carreira no Racing de Avellaneda, passando ainda por Estudiantes de La Plata e River Plate. Na Europa, Mercado atuou por três temporadas defendendo o Sevilla, da Espanha. Em 2019, o zagueiro acertou a sua transferência para o Al-Rayyan, do Catar.

Pela seleção argentina, Gabriel Mercado jogou a Copa do Mundo de 2018, além de somar passagens pelas seleções de base do seu país.