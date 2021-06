Marcelo Gallardo completa sete anos de River Plate; veja títulos e números do treinador

Técnico que mais conquistou títulos na história do River Plate, registra números surpreendentes; confira

O ciclo de Marcelo Gallardo no River Plate completa sete anos de glória e voltas olímpicas a nível nacional e internacional, embora continue sem o torneio local. E depois de um 2020 absolutamente atípico, sem competição por seis meses por conta da pandemia do coronavírus e que terminou sem títulos pela primeira vez desde sua chegada, no início de 2021 o clube retomou o costume de dar voltas olímpicas ao vencer a Supertaça Argentina, seu 12º título desde o início dessa história, naquela estreia contra o Ferro na Copa Argentina de 2014, em Salta.

Nesses sete anos com Gallardo no comando, a equipe de Núñez disputou 170 partidas pelo torneio local, das quais venceu 83, empatou 48 e perdeu 39. Um total de 297 pontos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já nos torneios nacionais e internacionais, o técnico liderou 168 partidas da copa, das quais venceu 95, empatou 45 e perdeu 28.

Assim, no total dos seus 338 encontros no River Plate, Gallardo obteve 178 vitórias, 93 empates e 67 derrotas. Um total de 626 pontos e uma eficácia próxima de 62%.

Confira abaixo os números detalhados de Gallardo

Competição PJ PG E PP Campeonato Local 170 83 48 39 Copa Liga Profesional 25 13 6 6 Copa Argentina 30 24 5 1 Copa Superliga 4 2 1 1 Supercopa Argentina 4 2 0 2 Copa Libertadores 78 37 28 13 Copa Sul-Americana 16 10 3 3 Mundial de Clubes 4 2 1 1 Recopa Sul-Americana 6 4 1 1 Copa Suruga Bank 1 1 0 0

Abaixo, confira todos os títulos conquistados por Galalrdo no comando do River Plate

Marcelo Gallardo já tem sete anos de River Plate! ⚪🔴



E que coleção de títulos que somou, hein? 🏆 pic.twitter.com/sn0y1CIvQy — Goal Brasil (@GoalBR) June 6, 2021

COPA SUDAMERICANA 2014

Foto: Getty Images O primeiro semestre de Gallardo trouxe o primeiro título internacional em 17 anos: após eliminar o Boca nas semifinais, o Milionário conquistou o troféu ao derrotar o Atlético Nacional na final.

RECOPA SUDAMERICANA 2014

Foto: Getty Images Poucos meses depois da primeira rodada olímpica, veio a segunda: como vencedor da Sul-Americana, o River enfrentou o San Lorenzo, campeão da Libertadores, e o derrotou por 1 a 0 nos dois jogos, para ficar com um novo título internacional.

COPA LIBERTADORES 2015

Foto: AFP O ponto mais alto do ciclo. Depois de eliminar o Boca Juniors novamente em um torneio internacional, desta vez nas oitavas de final, o Milionário levantou mais uma vez o troféu mais importante do futebol sul-americano depois de 19 anos ao derrotar o Tigres na final.

COPA SURUGA BANK 2015

Foto: Getty Images A inexplicável disputa que coloca o campeão da Copa Sul-Americana contra o vencedor da J-League Cup do Japão ajudou o técnico a somar o quarto título de seu ciclo com uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o Gamba Osaka.

RECOPA SUL-AMERICANA 2015

Foto: Getty Images Depois de conquistar o título de 2014 como campeão da América do Sul, no ano seguinte defendeu o título, mas desta vez como vencedor da Libertadores. Em uma série disputada em fevereiro de 2016, ele derrotou o Independiente Santa Fe para seguir levantando pelo menos uma taça por semestre.

COPA ARGENTINA 2016

Foto: Telam Obrigado a vencer para poder disputar a Copa Libertadores de 2017, o Milionário apontou todos os seus canhões para a disputa no segundo semestre de 2016 e alcançou a consagração com uma vitória por 4 a 3 sobre o Rosário Central na final. Foi o primeiro título local de Gallardo.

COPA ARGENTINA 2017

Foto: @CopaArgentina O River chegou para o confronto na Copa Argentina após a eliminação nas semifinais da Copa Libertadores contra o Lanús e, após vencer todos os seus rivais, conseguiu manter o título contra o Atlético Tucumán, em Mendoza.

SUPERCOPA ARGENTINA 2017

Foto: Getty Images O River Plate chegou em seu pior momento, mas se fortaleceu em Mendoza e acabou vencendo o Boca por 2 a 0 em uma final histórica para levantar a SuperTaça Argentina de 2017.

COPA LIBERTADORES 2018

Foto: Getty Images Na final mais longa e polêmica de todas, o River venceu o Boca no Santiago Bernabéu por 3a 1, depois do empate em 2 a 2 no primeiro jogo disputado na La Bombonera.

RECOPA SUL-AMERICANA 2019

Foto: AFP Depois de vencer a final da Libertadores, o Milionário enfrentou o Athletico-PR, campeão da Sul-Americana, e em uma série muito dura, o derrotou por 3 a 0 no Monumental - depois de perder o primeiro jogo - para somar o décimo título do ciclo Marcelo Gallardo.

COPA ARGENTINA 2019



Foto: Getty Images

Depois de uma dura derrota na final da Copa Libertadores contra o Flamengo que não o permitiu ser bicampeão da América, o River venceu o Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 0, e sagrou-se campeão da competição local, e ainda se classificou para o Copa Libertadores 2020.

SUPERCOPA ARGENTINA 2019



Foto: Getty Images

Mais de um ano após a data original em que seria disputada, o River (campeão da Copa Argentina de 2019) não teve piedade do Racing (campeão da Super League 2018/19) e goleou por 5 a 0 para somar as 12 voltas olímpicas lideradas por Gallardo.