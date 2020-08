Messi no Manchester City é 'provável', diz candidato à presidência do Barcelona

Em entrevista exclusiva à Goal, Toni Freixa ainda disse que a decisão do argentino em deixar o clube "não tem volta"

Lionel Messi deve deixar o e o destino mais provável para o argentino é o Manchester City. Pelo menos foi isso que Toni Freixa, candidato à presidência do Barça disse à Goal.

Desde de que surpreendeu a todos ao comunicar o Barcelona de que gostaria de deixar o clube ainda nesta janela de transferências, Messi é o centro do noticiário esportivo mundial. Ainda sem a declaração do craque, as especulações continuam, ainda mais depois que ele não se reapresentou e nem apareceu no treino desta segunda-feira.

“Como ouvi de várias partes, a decisão a que o jogador chegou é uma decisão que amadureceu ao longo de vários anos e é irrevogável. Não acredito que haja volta”, disse Toni Freixa, candidato à presidência do Barça, em entrevistas exclusiva à Goal.

Para ele, nem mesmo se um dos grandes desafetos de Messi, Josep Maria Bartomeu, deixasse o cargo máximo do clube o argentino voltaria atrás em sua decisão. A motivação do camisa 10 vai além dos problemas de bastidores, tem a ver com o fato de que o Barcelona ter caído do seu pedestal como uma das equipes europeias mais importantes, o que se agravou quando perderam o título espanhol para o e tiveram a vexatória derrota para o de Munique, por 8 a 2 na Liga dos Campeões.

“Messi é um jogador que luta pelo sucesso máximo”, explicou Freixa. “Ele sozinho não consegue alcançar o sucesso máximo, ele precisa de uma equipe para isso. Ele não tem uma. Desde a tríplice em 2015, falta sucesso na . É isso que o preocupa. Sua decisão se deve ao desenvolvimento esportivo negativo da equipe nos últimos anos”.

Além disso, relatos sugerem que o novo técnico Ronald Koeman não conquistou a simpatia do jogador ao excluir de seus planos o grande companheiro de Messi, Luis Suarez.

Agora, com a saída parecendo certa, as especulações são sobre o destino de Messi. Conforme é de se esperar quando um dos melhores está no mercado, não faltam interessados em contar com o futebol de Messi a partir desta temporada. Entre , , inter de Milão e outros, o parece liderar a corrida pelo craque.

“Eu acho que uma mudança para Manchester City é provável”, disse Freixa. “Com Pep [Guardiola, ex-treinador culé], Messi viveu seus anos mais brilhantes em Barcelona. Seria lógico se os dois trabalhassem juntos novamente. O City, como quase todos os clubes ingleses, também tem os meios financeiros para construir uma equipe que pode vencer qualquer coisa ”.

Mas ao mesmo tempo em que perder o principal jogador da equipe não parece ser uma boa ideia para um Barcelona ensaiando uma grande crise, Freixa consegue enxergar um lado positivo na saída de Messi: "sua saída seria uma chance para o Barça se desenvolver em um time menos dependente de um único jogador”.

“A influência de Messi no jogo do Barça foi imensa nos últimos anos. O estilo de jogo foi projetado para dar a ele a bola e esperar que ele fizesse algo mágico com ela. Sem ele, o coletivo voltaria a ser mais procurado. Isso também pode ser libertador ”, completou o candidato sobre o maior artilheiro da história do Barcelona.