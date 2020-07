BarçaGate: o que é o escândalo do Barcelona e como afeta o presidente Bartomeu?

Desde 17 de fevereiro, quando o escândalo das mídias sociais eclodiu, muitas coisas aconteceram até hoje

O escândalo das redes sociais, o chamado "BarçaGate", continua ameaçando o presidente de , Josep Maria Bartomeu, desde que a Cadena SER tornou pública em 17 de fevereiro. A acusação é de os mandatários do clube catalão de contrataram a empresa I3Ventures para defender Bartomeu e criticar atletas como Messi, Piqué e Xavi nas redes sociais.

Já se passaram quatro meses desde então e a Goal relembra os acontecimentos desde então até hoje.

Em fevereiro, a Caderna SER informa que o Barcelona havia contratado uma empresa de mídia para críticar jogadores e familiares, como a esposa de Leo Messi, Antonela. As informações seriam que o clube catalão pagava pouco menos de 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) para que os ataques fossem feitos nas redes sociais.

“Me deixou surpreso, porque não estava aqui, estava viajando. Quando cheguei, me inteirei um pouco de tudo. O presidente nos disse o mesmo que falou publicamente, na coletiva: qual era a situação, o que aconteceu. Não posso dizer muito mais”, declarou Messi.

Março foi um mês de relativa calma institucional. A pandemia do coronavírus e o consequente confinamento a partir do dia 14 colocaram o foco na questão da saúde. O BarçaGate não ganhou repercussão até abril, quando as demissões e declarações cruzadas entre os membros do conselho chegaram, sempre eletronicamente e frequentemente divulgadas pela mídia.

No ínicio de abril, seis diretores do Barcelona pediram demissão por discordâncias com Bartomeu e pelo escândalo com as redes sociais. "Devemos destacar também nosso desencanto com o lamentável episódio das redes sociais, conhecido como Barçagate, do qual fomos conhecedores por meio da imprensa", disseram os dirigentes em carta.

O último ato de Bartomeu neste cenário foi a demissão de Noelia Romero, em 8 de junho. Ela era diretora de conformidade desde fevereiro de 2019 e a pessoa responsável pelos controles internos do clube.

Diante dos recentes acontecimentos, Bartomeu fica cada vez mais isolado e correndo o risco de até sofrer um impeachment no clube. Diversas vezes, especulou-se que Bartomeu renunciaria, porém, até o momento, ele tenta se manter no cargo, se alinhando à pessoas que o ajudem a cumprir seu mandato até o final.