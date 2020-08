Trabalho de Koeman no Barcelona nem começou e já é questionado: "Projeto sem futuro"

O ex-zagueiro holandês assumiu o comando do time catalão mas pode deixar o Camp Nou em breve

Nem todos no estão felizes com a contratação de Ronald Koeman como novo treinador. O trabalho do holandês ainda nem começou mas já é questionado e pode deixar o Camp Nou já no próximo ano. O contrato de Koeman com o Barça é de duas temporadas. O segundo ano, porém, está condicionado à aprovação do próximo presidente do time catalão.

Josep Maria Bartomeu quer deixar uma impressão melhor em seu último ano como presidente, já que não deixará o cargo antes do término de seu mandato, em junho de 2021. Ou seja, na temporada 202/21, se tudo ocorrer bem, Koeman será o treinador do time.

Porém, a partir de 2021/22 o clube terá um novo mandatário e um dos principais candidatos ao posto não parece gostar do treinador holandês. Favorito a assumir a presidência, Victor Font acredita que o novo projeto de Bartomeu já está condenado ao fracasso. Font quer que outra lenda do Barça comande o time: Xavi.

Por isso, quaisquer que sejam as mudanças de Koeman no próximo ano podem ser irrelevantes e perdidas. "Temos que ser gratos por Koeman querer assumir o Barcelona nestas circustâncias, mas é uma pena", afirmou Font à rádio RAC1.

"Ele chega para um projeto sem estrutura e sem futuro. É um risco que poderia ser evitado. Se nós chegarmos ao topo (à presidência do clube), não apostaremos nele como nosso treinador".

Mesmo com as declarações do candidato, Koeman já assumiu o time e será um os responsáveis pela reconstrução do time após a goleada por 8 a 2 para o Bayern de Munique. O holandês também terá que cuidar situação de Philippe Coutinho, que volta de empréstimo do mesmo .

O "novo Barcelona" de Koeman pode representar a saída de medalhões do time. Antes mesmo de assumir o Barça, o holandês já criticava a alta média de idade dos jogadores do Camp Nou. Poucos devem ser considerados como "inegociáveis" e ídolos como Gerard Piqué e Luis Suárez podem deixar a Catalunha.