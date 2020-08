Bartomeu deixaria presidência do Barcelona para evitar saída de Messi, diz TV

Presidente do Barça renunciaria se o camisa 10 afirmasse publicamente que o problema do clube é o mandatário

O pedido formal de Leo Messi para deixar o Barcelona pode causar mudanças profundas no clube. Josep Maria Bartomeu pode deixar a presidência do Barça para que o camisa 10 fique no Camp Nou.

Segundo informações do canal de televisão catalão TV3, Bartomeu estaria disposto a renunciar ao cargo e deixar o clube se este for o principal problema para Messi desejar uma mudança de ares.

Porém, para deixar o , o presidente quer que Messi confirme publicamente que ficaria na Catalunha se Bartomeu deixasse o comando do clube.

A renúncia de Bartomeu era esperada já depois da goleada vexatória por 8 a 2 que o Barcelona sofreu na Liga dos Campeões. No entanto, ele havia confirmado que seguiria no cargo até o meio de 2021, quando novas eleições presidenciais acontecem no clube.

Messi enviou um comunicado oficial ao Barcelona na terça-feira, 25, deixando claro a sua intenção de deixar o clube. O argentino quer deixar o clube de graça, pois entende que pode ativar a cláusula que o permite deixar o time ao final da temporada 2019/20. O craque argentino ainda tem um ano de contrato com o Barça.

Caso não fique na Catalunha, o deve ser o destino do seis vezes melhor do mundo. Como pode saber a Goal, Pep Guardiola e Messi já até conversaram. Outros times ainda estão na corrida pela contratação do jogador.