Ex-presidente do Barcelona: "Se um marciano vem à Terra vê que o VAR é do Real"

Joan Laporta é mais um personagem que fala sobre o árbitro de vídeo na Espanha; ele é um dos candidatos à presidência do clube na próxima eleição

Já não é novidade que o árbitro de vídeo na causa grandes polêmicas entre e . Na temporada 2019/20, o VAR espanhol gerou brigas entre dirigentes e jogadores dos dois clubes. A discussão voltou à tona após uma declaração nada sutil de um ex-presidente do time calatão sobre a tecnologia.

"Se um marciano vem à Terra vê que o VAR é do Real Madrid", afirmou Joan Laporta, ex-mandatário do Barcelona e um dos candidatos a assumir a presidência do clube na próxima eleição, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

No último El Clássico, em 25 de outubro de 2020, o Barcelona criticou muito a atuação do árbitro de vídeo. Após a partida, o treinador Ronald Koeman chegou a dizer ao árbitro de campo: "É só contra o Barcelona?", se referindo às decisões tomadas pelo VAR.

Laporta analisou que o time catalão já não tem tanto prestígio quanto um dia já teve. "O Barcelona perdeu muito peso na federação espanhola, na , na Uefa, na Fifa e todas as outras organizações que regem o futebol. O Barça tem que recuperar sua credibilidade. Deve ter presença para intervir na tomada de decisões que afetam o futebol de um modo geral".

Um dos grandes desafios do próximo presidente do Barcelona será manter Leo Messi no clube. Laporta, que era o presidente do Barça quando o argentino estreou no futebol, afirmou que falará com o craque apenas em meados de 2021. Vale destacar que o argentino já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mas o mesmo disse que está focado somente no time do Camp Nou.

"[Messi] Disse que esperará até o fim da temporada [para tomar uma decisão sobre o futuro] e isso nos dá tempo para preparar uma proposta convincente. E eu tenho uma vantagem: tenho credibilidade com Leo. Sempre me disse que tudo o que eu falei se cumpriu. Ele sabe que se dou a minha palavra, cumpro", concluiu.