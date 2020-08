Qual é o aproveitamento dos times da Série A em 2020?

Flamengo é dono do melhor aproveitamento entre os clubes da Série A, seguido pelo Atlético-GO; Santos, Vasco e Sport ocupam as últimas posições

Após longa espera, o Campeonato Brasileiro de 2020 finalmente terá seu início no próximo dia 8 de agosto. E com o fim dos regionais, a “fase de preparação” dos clubes que disputam a Série A do nacional também se encerra. Mas como os principais clubes do chegam para a disputa do Brasileirão? Qual o aproveitamento das equipes até aqui? O que vale mais, o título do estadual ou rendimento dentro de campo?

Confira abaixo o aproveitamento dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão em 2020.

Como esperado, o é o clube com melhor aproveitamento entre os 20 clubes da primeira divisão nacional, com apenas uma derrota em 22 partidas disputadas. E além de ser o atual campeão brasileiro, o chega com os títulos da , da Supercopa do Brasil e do conquistados em 2020.

Porém, esses números fazem parte do trabalho de Jorge Jesus à frente da equipe. Resta saber se Domènec Torrent seguirá com esse aproveitamento incrível no comando do Flamengo.

Assim como antes da pandemia, o segundo melhor aproveitamento segue sendo do , com 76,9%. Apesar do ótimo número, o Campeonato Goiano ainda não retornou e, dessa forma, o Dragão chega para o Brasileirão sem disputar uma partida oficial desde março de 2020.

Na sequência, com um aproveitamento de 71,2% aparece o Ceará, que tenta confirmar o ótimo rendimento com os títulos da Copa do Nordeste e do Cearense.

Atrás do Vovô, , e aparecem com um aproveitamento muito semelhante, na casa dos 70%. Além do número parecido, os três clubes ainda brigam pelos títulos de seus respectivos estados.

Atrás do trio, , , , , e completam a lista dos clubes com aproveitamento superior a 60%. Com exceção do Goiás, que assim como o Atlético-GO segue sem disputar uma partida oficial desde março deste ano, os cinco clubes também estão nas finais de seus respectivos campeonatos estaduais.

A parte de baixo da lista é dominada por paulistas e cariocas. Com rendimento acima dos 50% aparecem Red Bull , , , e . Destaques para o Fluminense, que mesmo com apenas 55,5% de aproveitamento chegou em mais uma final do Carioca, e para o Corinthians, que mesmo com 54,2% está na final do Paulistão e pode garantir seu tetracampeonato estadual.

O pior paulista é o , com 48,9% de aproveitamento, seguido pelo , o pior carioca, com 47,9%.

Na lanterna aparece o Sport, com apenas seis vitórias em 21 jogos disputados, o que lhe rende o baixo número de 44,4% de aproveitamento.