Flamengo x Fluminense em finais de Carioca: quem venceu mais Fla-Flus na decisão?

Rubro-Negro leva vantagem no histórico geral, mas em finais do Campeonato Carioca o duelo está empatado; veja o histórico das decisões

O Fla- é um dos clássicos mais charmosos do e, ao longo de mais de 100 anos de história, os dois clubes já ficaram frente à frente mais de 400 vezes, com muita rivalidade e decisões de campeonato fazendo parte dos confrontos.

Agora, o e o Tricolor farão mais uma final de , após vitória do Fluminense sobre o Flamengo, nos pênaltis, na final da Taça Rio. Mas sendo os dois clubes os maiores campeões estaduais do Rio de Janeiro, nada mais natural que as equipes já tenham disputado algumas decisões do Carioca.

ou , quem leva a melhor em finais do Carioca?

No histórico geral do Fla-Flu, o Flamengo leva vantagem. Porém, quando o assunto é final do Carioca, o placar está empatado em 3 a 3. Portanto, a final do estadual de 2020 será o grande desempate do clássico nas finais do estadual.

Os clubes chegam à decisão após o Fluminense bater o Flamengo na final da , quebrando recordes de audiência com a FluTV. Essa foi apenas a segunda vez que as equipes se enfrentaram na final da Taça Rio , e as duas vezes o Tricolor levou a melhor sobre seu rival.

Cabe destacar que, ao longo dos anos, o estadual do Rio de Janeiro mudou sua fórmula de disputa muitas vezes. Flamengo e Fluminense acabaram decidindo o título Carioca em outras oportunidades, que não eram finais, oficialmente. Muitas vezes em que o regional foi disputado por pontos corridos, por exemplo, os clubes se enfrentaram em partidas decisivas, em que só os dois poderiam levar o título após o duelo, mas o jogo não era uma final de campeonato, e sim apenas mais uma rodada prevista na tabela, como em 1919 e 1941, em o Flu levou a melhor.

Outro bom exemplo foi no Carioca de 1995, que foi decidido com oito equipes se enfrentado na fase final. A partida decisiva do octagonal foi um Fla-Flu, que teve o lendário gol de barriga de Renato Gaúcho para dar o título ao Tricolor, mas o regional daquele ano não teria uma final propriamente dita, por regulamento.

Como foram as finais entre Flamengo e Fluminense pelo Carioca?

O primeiro Fla-Flu em uma decisão do Campeonato Carioca aconteceu em 1936. Com um formato de disputa muito diferente, a competição contava com apenas seis equipes. Após todas se enfrentarem na primeira fase, Flamengo e Fluminense terminaram empatados e foram para a grande final, disputada em uma melhor de três. Após dois empates e uma vitória, o Tricolor se sagrou campeão e abriu a vantagem diante de seu rival.

Em 1972, , Fluminense e Flamengo chegaram a fase final, mas o Gigante da Colina foi eliminado. Então, no Fla-Flu que decidiu a competição, em um Maracanã com mais de 100 mil pessoas, o Flamengo levou a melhor por 2 a 1.

No ano seguinte, teve revanche na final do Carioca. Desta vez, o Tricolor foi campeão com 4 a 2 no placar e ficou em vantagem novamente nas finais contra o Flamengo.

Em 1984, a história do Carioca de 1972 se repetiu, com Vasco, Flamengo e Fluminense na fase final, Fla-Flu na grande decisão e Tricolor mais uma vez campeão. Alguns anos depois, em 1991, o Rubro-Negro descontou e levou o estadual diante do Flu na final, com o maestro Junior jogando no meio campo.

A última final do Carioca entre os dois rivais aconteceu em 2017. Em uma melhor de três jogos, o Fluminense levou a primeira por 3 a 0, mas o Fla conseguiu reverter a desvantagem e ganhou as duas partidas seguintes para terminar como campeão carioca e empatar a contagem.