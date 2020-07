Campeonato Brasileiro: CBF confirma datas e horários da primeira rodada

CBF divulga a tabela completa da primeira rodada do Brasileirão 2020; Flamengo estreia contra o Atlético-MG e Corinthians contra Atlético-GO

O Campeonato Brasileiro de 2020 está cada vez mais perto de começar. Nesta quarta-feira (22), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira rodada do Brasileirão.

A competição começa no final de semana dos dias 8 e 9 de agosto, conforme foi decidido pela entidade de maneira conjunta com os 20 clubes participantes da Série A, e tem previsão de encerramento apenas para fevereiro de 2021, como divulgado anteriormente.

O jogo que marcará o início da competição será entre e , no sábado, dia 8 de agosto, na Arena Castelão, às 19h (de Brasília). Ainda no sábado, Ceará, Sport, e entram em campo.

O , atual campeão brasileiro, estreia em partida contra o de Jorge Sampaoli, contratado justamente para comandar um time cheio de reforços para bater de frente com o carioca, que agora não conta mais com o treinador Jorge Jesus, que acertou seu retorno para o Benfica, de Portugal. O duelo acontece no domingo, dia 9 de agosto, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Já o Red Bull , atual campeão da , começa sua jornada na primeira divisão do futebol nacional contra o , no mesmo dia e horário da partida do Flamengo, na Vila Belmiro.

Por fim, a partida que encerra a primeira rodada do Campeonato Brasileiro acontece ainda no domingo, mas às 19h45, entre e , no Allianz Parque.

Confira os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2020

Sábado, 8 de agosto

19h - Fortaleza x Athletico - Arena Castelão

19h30 - Coritiba x Internacional - Estádio Couto Pereira

21h - Sport x Ceará - Ilha do Retiro

Domingo, 9 de agosto