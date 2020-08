Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Vozão tem vantagem na decisão após vencer no jogo de ida por 3 a 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A chega ao seu fim nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Pituaçu, com o jogo de volta entre e Ceará na grande decisão. O tem a vantagem do empate, após vencer por 3 a 1 o primeiro duelo. A partida terá transmissão ao vivo do canal SBT Nordeste na TV aberta, do Fox Sports na TV fechada, no canal do Youtube da Copa do Nordeste, além da plataforma de streaming LiveFC.com. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Bahia x Ceará DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Pituaçu (BA) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Os torcedores poderão acompanhar a partida na TV e na internet(Foto: Stephen Eilert/Ceará SC)

A partida terá transmissão ao vivo do canal SBT Nordeste na TV aberta, do Fox Sports na TV fechada, no canal do Youtube da Copa do Nordeste, além da plataforma de streaming LiveFC.com. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bahia terá a complicada missão de buscar reverter o placar e vencer por 2 a 0 para ficar com a taça. Roger Machado pode promover algumas mudanças na equipe para deixá-la mais ofensiva, como por exemplo tirar João Pedro na lateral-direita para dar chance a Nino Paraíba, e sacar Clayson para dar oportunidade para Marco Antônio, Daniel ou Rossi. Quem deve seguir fora do time é o atacante Gilberto, que segue se recuperando de lesão no joelho.

Já o Ceará entra em campo com a vantagem de jogar por um empate ou, ainda, poder perder por 1 a 0 que, mesmo assim, ficará com o título. O Vozão, de Gilson Kleina, não tem problemas no elenco para a grande decisão.

Mais artigos abaixo

Mais times

Provável escalação do Bahia: Anderson, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Flávio, Daniel, Rodriguinho, Fernandão e Rossi.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Charles, Fernando Sobral, Vinicius, Leandro Carvalho e Cleber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 1 Bahia Copa do Nordeste 1 de agosto de 2020 Bahia 2 x 2 Jacuipense 2 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Bahia Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 11h (de Brasília) Bahia x Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 1 Bahia Copa do Nordeste 1 de agosto de 2020 Ceará 1 x 0 Fotaleza Copa do Nordeste 28 de julho de 2020

Próximas partidas