Final do Campeonato Paulista: datas, horários, sedes e onde assistir o mata-mata do Estadual

Inicialmente, a decisão será disputada em dois jogos: 5 e 8 de agosto

Depois de uma fase de classificação marcada pela interrupção e retorno das atividades por causa da pandemia da Covid-19, a fase final do de 2020 já começou e está bem próximo do torcedor conhecer o campeão.



QUEM DISPUTA AS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO PAULISTA?

e fazem a primeira semifinal do Paulista, enquanto e entram em campo a partir das 19h (de Brasília), neste domingo (2).

Na quinta-feira (30), o Corinthians fez um de seus melhores jogos em 2020, bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Já o Santos acabou derrotado para a Ponte Preta por 3 a 1.

QUANDO SERÁ A FINAL?

Inicialmente, a final será disputada em dois jogos. Enquanto o primeiro duelo está marcado para quarta-feira (5), o segundo será disputado no domingo (8), de acordo com a Federação Paulista de Futebol. As partidas serão transmitidas pela TV Globo, Sportv e Premiere, na TV fechada.