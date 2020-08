Prêmio The Best da FIFA 2020: quando é, quem são os candidatos e onde será realizado

A tendência é que o prêmio aconteça em 2020, mesmo com a paralisação

Mesmo após a paralisação do futebol europeu por alguns meses e algumas notícias afirmando que a Fifa planejava cancelar o The Best 2020, a tendência é que a premiação para a próxima temporada. Segundo o Globo Esporte, a entidade entregará o prêmio do melhor do mundo na temporada 2019/20.

Diferentemente do que acontecerá na Bola de Ouro: o prêmio da France Football já foi cancelado e não será entregue em 2020, devido a pandemia do coronavírus. Desde 2015, a premiação da Fifa não é mais feita em conjunto com a da revista.

Até agora, alguns nomes que aparecem com força para disputar o prêmio são Lewandowski, Neymar, De Bruyne e os de sempre: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Em 2019, os indicados foram esses dois últimos e Virgil Van Dijk, com o prêmio ficando para o argentino.

QUANDO E ONDE É?

O evento que consagra os melhores do futebol mundial ainda não tem data ou local para acontecer. Em 2019, foi no Teatro alla Scala em Milão, na , no dia 23 de setembro. A cerimônia do The Best começas às 14h30, horário de Brasília.

COMO É FEITA A VOTAÇÃO

Um painel de especialistas em cada categoria seleciona os 10 indicados com base no desempenho na temporada 2019-20.

Assim, a votação se divide em três frentes: o público vota pelo site da Fifa nos seus três nomes favoritos em ordem. O primeiro ganha cinco pontos, o segundo registra três, e o terceiro soma um. O colégio eleitoral também leva em conta, com o mesmo peso, a opinião no mesmo formato de jornalistas, técnicos e capitães das seleções nacionais.

OS VENCEDORES

No ano passado, o meia Lionel Messi, do , foi eleito o melhor jogador do mundo, enquanto a atacante Megan Rapinoe, do Reign FC, ficou com o prêmio de melhor jogadora. Confira todos os vencedores até então!

MELHOR JOGADOR

ANO JOGADOR EQUIPE 2016 Cristiano Ronaldo 2017 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2018 Luka Modric Real Madrid 2019 Lionel Messi Barcelona

MELHOR JOGADORA

ANO JOGADORA EQUIPE 2016 Carli Lloyd Houston Dash 2017 Lieke Martens Barcelona 2018 Marta Orlando Pride 2019 Megan Rapinoe Reign FC

MELHOR GOLEIRO

ANO JOGADOR EQUIPE 2016 - - 2017 Manuel Neuer de Munique 2018 Thibaut Courtois 2019 Alisson

MELHOR TREINADOR

ANO JOGADOR EQUIPE 2016 Claudio Ranieri City 2017 Zinedine Zidane Real Madrid 2018 Didier Deschamps 2019 Jurgen Klopp Liverpool

MELHOR TREINADORA