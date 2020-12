Time dos Sonhos da Bola de Ouro: os escolhidos da France Football

Com Cafu, Pelé e Maradona, seleção de todos os tempos da revista francesa é divulgada nesta segunda-feira, 14

O Time dos Sonhos da Bola de Ouro está escalado. Após votos de 140 jornalistas de todo o mundo, 11 jogadores foram escalados para formar o melhor time de futebol de todos os tempos.

A France Football deciciu não entregar a Bola de Ouro em 2020, com o argumento de que a pandemia da Covid-19 tirou as condições iguais dos atletas de disputarem o troféu. No lugar do tradicional prêmio, a revista optou por montar a seleção da história do futebol, com jogadores do passado e do presente competindo pelos votos.

Dois brasileiros foram escolhidos para fazer parte deste grande time, que foi escalado no esquema 3-4-3. Na defesa, o bicampeão mundial Cafu foi um dos mais votados. Já no meio campo, nenhuma surpresa: Pelé, o maior jogador de todos os tempos, foi selecionado para o Time dos Sonhos.

Outros brasileiros concorriam na defesa, meio de campo e também no ataque. O não tinha um selecionado apenas nas posições de goleiro e zagueiro. Carlos Alberto Torres e Djalma eram os outros laterais direitos selecionados. Pelo lado esquerdo, Júnior, Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos também estavam entre os selecionados.

No meio de campo, ao lado de Pelé, ninguém menos do que Diego Maradona, que faleceu no fim do mês de novembro aos 60 anos, foi selecionado. Outros brasileiros estavam concorrendo no meio de campo, mas não venceram os concorrentes. Eram eles: Didi, Falcão e Gérson como meias defensivos e Sócrates e Zico como ofensivos.

Os atacantes do Time dos Sonhos da Bola de Ouro serão divulgados às 14h (de Brasília).

Confira o Time dos Sonhos da Bola de Ouro da France Football

Lev Yashin - ;

Cafu - Brasil;

Franz Beckenbauer - ;

Paolo Maldini - ;

Xavi - ;

Lothar Matthäus - Alemanha;

Diego Maradona - ;

Pelé - Brasil;

Ala-direita (?)

Ala-esquerda (?)

Centroavante (?)